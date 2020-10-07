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全國電子周年慶線上同步最低4折起 6招必搶攻略買起來

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
三星65型QLED量子電視特價44,900元，加碼送獨家好禮禾聯超薄型智能掃地機。圖／全國電子提供
三星65型QLED量子電視特價44,900元，加碼送獨家好禮禾聯超薄型智能掃地機。圖／全國電子提供

全國電子周年慶即日起正式開跑，今年更首度攜手Digital City品牌官網，結合線下320家門市與線上購物平台同步祭出揪優惠方案，即日起至10月11日活動期間，推出數十款3C家電限時限量優惠，最高省下超過1萬元、最低下殺4折，全館購物滿額再享「加1元多1件精選商品」、「滿額登錄抽名牌家電」等多重優惠，若搭配指定銀行信用卡更可享最高回饋7,000元，不藏私提供以下6招必搶攻略，讓消費者買得揪感心！

必搶第1招：指定品類直接下殺折扣，全館指定家電9折、洗衣機低至7.8折起，指定電腦最高折2,000元，指定筆電再享免費升級加裝市價3,800元的960GB SSD。

必搶第2招：指定商品加碼贈獨家禮，買指定機種冰箱，送市價1,680元的西華紫羅蘭平底鍋。買4萬元以下指定款電視，加碼送市價4,980元的Candy Bear狼牙曲線乳膠枕2入；買4萬元以上指定款電視，則可將市價10,900元的禾聯超薄型智能掃地機帶回家。買指定款洗衣機，上全國電子官網登錄送西提餐券2張，買LG冰箱或LG洗衣機登錄再抽百萬家電。

必搶第3招：全館單筆滿5萬元以上就能獲得加1元多得1件精選家電商品優惠，包括Panasonic 10人份電子鍋、禾聯小清新空氣清淨機等實用小家電，現買現賺。

必搶第4招：全館單筆消費滿5,000元，於全國電子官網登錄再抽包括電視、冰箱、洗衣機、手機、筆電、Switch等實用3C家電。

必搶第5招：全國電子號招會員回娘家，加入LINE好友並綁定，消費滿額再上網登錄就能參加月月抽Dyson活動。

必搶第6招：全館購物不限金額0利率分期，刷指定銀行信用卡另享滿額贈現金折價券優惠，最高送7,000元。

LG TWINWASH雙能洗指定組合優惠價65,800元，限量300台，回函原廠送全家禮物卡3,000元，全國電子加碼送獨家好禮不沾鍋組，全國電子官網登錄送西堤餐券2張，再抽百萬豪禮。圖／全國電子提供
LG TWINWASH雙能洗指定組合優惠價65,800元，限量300台，回函原廠送全家禮物卡3,000元，全國電子加碼送獨家好禮不沾鍋組，全國電子官網登錄送西堤餐券2張，再抽百萬豪禮。圖／全國電子提供
全國電子週年慶即日起至10月11日線上線下同步開跑。圖／全國電子提供
全國電子週年慶即日起至10月11日線上線下同步開跑。圖／全國電子提供
全國電子週年慶即日起至10月11日線上線下同步開跑。圖／全國電子提供
全國電子週年慶即日起至10月11日線上線下同步開跑。圖／全國電子提供

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