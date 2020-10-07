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FENDI奢華斜背包就命名為「吉他」既帥又美背起來

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
FENDI推出早秋全新的Guitar bag。圖／FENDI提供
FENDI推出早秋全新的Guitar bag。圖／FENDI提供

FENDI的2020早秋女裝系列隱藏了許多亮眼新配件，包括日前可以客製燙印的FENDI ID包，以及全新的Guitar手袋，以吉他來命名，除了包款輪廓有如樂器的流暢線條之外，也寓意著可以像美妙音符般成為嬉遊配件。

在這款斜背單肩包上，有著千禧世代的潮流感，也結合FENDI標誌的設計符號，以具有實用性且搶眼造型來打造，Guitar包款前袋上是品牌經典的扭轉式鎖頭，所有包款都配備風格獨具的棕、黑色Pequin條紋圖案可調式肩帶，既復古又時髦。包身為真皮材質，搭配撞色內襯及金色的五金件，包袋運用雋永的黑色、酒紅或米色，以及流行的丁香色、淺藍色，每個色彩都獨具個性，也以黑色拉菲草材質推出特殊款，飾有米色的FF主題圖案，是別出心裁的款式。

早秋服裝系列，在創意總監Silvia Venturini Fendi的定義中，是「性格顛覆的年輕貴族」，有蘿莉塔女孩的漫不經心，卻也保有強烈的自我意識，服裝也是結合硬挺的軍裝風與極致浪漫的蕾絲紗綢，點綴其間的配件，則是擔綱了現代感的視覺，以強烈的視覺輪廓，成為彰顯個性的搭配。

FENDI Guitar bag黑色拉菲草FF Logo款，56,000元。圖／FENDI提供
FENDI Guitar bag黑色拉菲草FF Logo款，56,000元。圖／FENDI提供
FENDI推出帥氣的斜背Guitar bag。圖／FENDI提供
FENDI推出帥氣的斜背Guitar bag。圖／FENDI提供
FENDI Guitar bag展現青春活力。圖／FENDI提供
FENDI Guitar bag展現青春活力。圖／FENDI提供
FENDI以吉他輪廓打造Guitar bag。圖／FENDI提供
FENDI以吉他輪廓打造Guitar bag。圖／FENDI提供
FENDI Guitar bag米色，43,500元。圖／FENDI提供
FENDI Guitar bag米色，43,500元。圖／FENDI提供
FENDI推出輪廓時髦的斜背Guitar bag。圖／FENDI提供
FENDI推出輪廓時髦的斜背Guitar bag。圖／FENDI提供
FENDI Guitar bag丁香色，43,500元。圖／FENDI提供
FENDI Guitar bag丁香色，43,500元。圖／FENDI提供
FENDI Guitar bag酒紅色，43,500元。圖／FENDI提供
FENDI Guitar bag酒紅色，43,500元。圖／FENDI提供
FENDI Guitar bag黑色，43,500元。圖／FENDI提供
FENDI Guitar bag黑色，43,500元。圖／FENDI提供

FENDI

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