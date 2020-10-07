聽新聞
test
0:00 / 0:00
FENDI奢華斜背包就命名為「吉他」既帥又美背起來
FENDI的2020早秋女裝系列隱藏了許多亮眼新配件，包括日前可以客製燙印的FENDI ID包，以及全新的Guitar手袋，以吉他來命名，除了包款輪廓有如樂器的流暢線條之外，也寓意著可以像美妙音符般成為嬉遊配件。
在這款斜背單肩包上，有著千禧世代的潮流感，也結合FENDI標誌的設計符號，以具有實用性且搶眼造型來打造，Guitar包款前袋上是品牌經典的扭轉式鎖頭，所有包款都配備風格獨具的棕、黑色Pequin條紋圖案可調式肩帶，既復古又時髦。包身為真皮材質，搭配撞色內襯及金色的五金件，包袋運用雋永的黑色、酒紅或米色，以及流行的丁香色、淺藍色，每個色彩都獨具個性，也以黑色拉菲草材質推出特殊款，飾有米色的FF主題圖案，是別出心裁的款式。
早秋服裝系列，在創意總監Silvia Venturini Fendi的定義中，是「性格顛覆的年輕貴族」，有蘿莉塔女孩的漫不經心，卻也保有強烈的自我意識，服裝也是結合硬挺的軍裝風與極致浪漫的蕾絲紗綢，點綴其間的配件，則是擔綱了現代感的視覺，以強烈的視覺輪廓，成為彰顯個性的搭配。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言