FENDI奢華斜背包就命名為「吉他」既帥又美背起來

FENDI的2020早秋女裝系列隱藏了許多亮眼新配件，包括日前可以客製燙印的FENDI ID包，以及全新的Guitar手袋，以吉他來命名，除了包款輪廓有如樂器的流暢線條之外，也寓意著可以像美妙音符般成為嬉遊配件。

在這款斜背單肩包上，有著千禧世代的潮流感，也結合FENDI標誌的設計符號，以具有實用性且搶眼造型來打造，Guitar包款前袋上是品牌經典的扭轉式鎖頭，所有包款都配備風格獨具的棕、黑色Pequin條紋圖案可調式肩帶，既復古又時髦。包身為真皮材質，搭配撞色內襯及金色的五金件，包袋運用雋永的黑色、酒紅或米色，以及流行的丁香色、淺藍色，每個色彩都獨具個性，也以黑色拉菲草材質推出特殊款，飾有米色的FF主題圖案，是別出心裁的款式。