1日體驗！住飯店學瑜珈 送價約5千元的「運動驚喜包」

後疫情時期，各大飯店攻國旅，創意型態各自奔放。台北亞都麗緻大飯店結合「國際蔬食日」與「公益經濟」，於10月23日推出「愛與慈善、頌缽療癒、淨化身心」瑜伽體驗住房加購活動，兩堂135分鐘，市場價值2,000元的瑜伽體驗課程，房客可享1,000元優惠加購，再贈送價值近5,000元的運動驚喜包。

這場活動僅開放房客加價購買，不限住房專案，皆可以優惠價1000元加購體驗兩次瑜伽課程，共計135分鐘的課程體驗。這項體驗課程的收入，也將以不扣除成本方式，直接贈予由李家同教授創辦的博幼基金會，一同關心偏鄉孩子的教育發展。

體驗活動由Nike NTC(nike training club 簡稱NTC)瑜伽老師Stacy全程親自帶領，擁有20年豐富瑜伽經驗的Stacy，也是美國瑜伽聯盟Yoga Alliance認證資深教師，在兩堂課程共135分鐘的伸展吐納中，帶領住客進入瑜伽冥想世界。

瑜伽課程的設計，呼應了今年已邁入第43屆的「國際素食日」，迎合以喚醒與健康為議題，由內而外關愛自己與社會，藉由蔬食淨化、透過瑜伽認識最深的內心。

此外，活動參加者同時可獲得市場價值近5,000元的運動驚喜包，包含Space指定教室5日內兩次的課程體驗、A'Chron艾珂菈洗沐瓶、美麗佳人系列玩物誌當期期刊、L. ERICKSON彈力髮圈與麗緻餐旅集團限量設計款多樣商品。