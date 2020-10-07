生蠔、牛排、酒飲無限吃喝！「不收心酒吧夜」3天快閃

中秋剛過，國慶連假緊接到來，慕軒飯店1樓URBAN331威士忌酒吧於10月9日至10月11日晚間19:00~21:30，推出「不收心酒吧夜」3天快閃活動，大人每位999元+10%、小孩(6~12歲)每位499元+10%，可品嘗現切多汁牛排、現烤海鮮時蔬等二十幾道料理，與沁涼生啤、紅白葡萄酒無限暢食暢飲。此外，為歡慶雙十國慶日，酒吧更加碼提供「生蠔自助吧」，享生蠔現點現開殼，大啖來自大海最鮮甜的美味。

位在台北市敦南林蔭大道上的慕軒飯店，1樓URBAN331威士忌酒吧曾榮獲2019年「世界奢華餐廳大獎(World Luxury Restaurant Awards) 」。

「不收心酒吧夜」主打來自澎湖的肥美生蠔，可享生食或炭烤雙重風味，肉食愛好者也可選擇原木煙燻燒烤牛排，還有各式特色冷盤、串燒熱食、手作甜點、時令水果，飲品則提供現拉生啤酒及香醇紅白葡萄酒，通通無限量供應。10月9日、10日還有美聲歌手現場表演。相關資訊可洽：02-7726-9090。

若想享微醺不趕車、輕鬆住飯店，慕軒飯店即日起至12月30日有「秋冬輕鬆遊」住房專案，不分平假日含雙人自助式早餐每晚3,488元起。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康