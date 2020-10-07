香檳喝起來！海鮮餐酒館香檳買一送一

香檳喝起來！台北信義區「Chambistro享．香檳海鮮餐酒館」歡慶2週年，即日起至10月21日推出包括香檳、氣泡酒、餐點在內的「慶生快閃買一送一」。

不但法國葛萊美香檳（Champagne Gremillet）無年份不甜款，與西班牙幸運星慕斯卡氣泡酒（Estrella white frizzante Moscato），都提供「開一瓶、送一瓶」優惠，形同「買一送一」；活動期間點人氣品項「美國Prime安格斯牛小排 6oz」，便贈送「蒜味辣椒櫻桃鴨胸義大利麵」或「義式牛肉丸番茄義大利麵」一份。

「Chambistro」是，「Champagne（香檳）」 與「Bistro（餐酒館）」的組合字，是前衛海鮮餐酒館。採Nouvelle Cuisine新法式革新烹調概念，講究餐點的本質與原味。

「Prime等級安格斯牛小排」肉質軟嫩，乾煎逼出鮮甜肉汁，帶有淡淡香料風味。「蒜味辣椒櫻桃鴨胸義大利麵」搭配辛香料調味，讓人愈吃愈上癮。至於「義式牛肉丸番茄義大利麵」番茄紅醬配上鮮Q多汁的牛肉丸，麵條浸潤茄汁酸甜順口。

法國葛萊美香檳氣泡細緻優雅，淡金黃酒液十分迷人，洋溢蜜桃、水梨與杏桃的和諧芬芳，餐酒搭口感清新。西班牙幸運星慕斯卡氣泡酒則充滿怡人微甜水梨和蘋果的果香，沁涼美好。

此外，10月壽星只要出示證件，餐後可免費招待「奢華金箔莓果卡士達甜點塔」一份。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康