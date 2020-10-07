聽新聞
test
0:00 / 0:00
香檳喝起來！海鮮餐酒館香檳買一送一
香檳喝起來！台北信義區「Chambistro享．香檳海鮮餐酒館」歡慶2週年，即日起至10月21日推出包括香檳、氣泡酒、餐點在內的「慶生快閃買一送一」。
不但法國葛萊美香檳（Champagne Gremillet）無年份不甜款，與西班牙幸運星慕斯卡氣泡酒（Estrella white frizzante Moscato），都提供「開一瓶、送一瓶」優惠，形同「買一送一」；活動期間點人氣品項「美國Prime安格斯牛小排 6oz」，便贈送「蒜味辣椒櫻桃鴨胸義大利麵」或「義式牛肉丸番茄義大利麵」一份。
「Chambistro」是，「Champagne（香檳）」 與「Bistro（餐酒館）」的組合字，是前衛海鮮餐酒館。採Nouvelle Cuisine新法式革新烹調概念，講究餐點的本質與原味。
「Prime等級安格斯牛小排」肉質軟嫩，乾煎逼出鮮甜肉汁，帶有淡淡香料風味。「蒜味辣椒櫻桃鴨胸義大利麵」搭配辛香料調味，讓人愈吃愈上癮。至於「義式牛肉丸番茄義大利麵」番茄紅醬配上鮮Q多汁的牛肉丸，麵條浸潤茄汁酸甜順口。
法國葛萊美香檳氣泡細緻優雅，淡金黃酒液十分迷人，洋溢蜜桃、水梨與杏桃的和諧芬芳，餐酒搭口感清新。西班牙幸運星慕斯卡氣泡酒則充滿怡人微甜水梨和蘋果的果香，沁涼美好。
此外，10月壽星只要出示證件，餐後可免費招待「奢華金箔莓果卡士達甜點塔」一份。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言