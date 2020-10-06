滿漢大餐首次出鮮食！新品「酸菜牛肉拌麵」進軍7-11

已經有37年歷史、.富有人氣的速食泡麵「滿漢大餐」跨足超商鮮食，即日起首度於7-11推出全新產品「滿漢大餐 酸菜牛肉拌麵」，內含牛腱肉、酸菜等配料，讓民眾更能輕鬆品嚐到滿漢大餐的滋味。

由廚藝教母傅培梅指導開發的滿漢大餐，創始於1983年，透過料理包的技術，讓民眾吃速食麵之餘，還可以吃到整塊的牛肉，已經是台灣經典的代表性泡麵之一，在許多海外Youtuber的開箱影片中，也常可見到滿漢大餐的身影，目前有珍味牛肉麵、蔥燒牛肉麵、麻辣鍋牛肉麵、蔥燒豬肉麵等不同口味。此次滿漢大餐首度跨足超商鮮食區，推出「酸菜牛肉拌麵」，將麵條拌上以牛肉燉煮的醬汁，佐以滷製的牛腱肉和酸爽酸菜，帶出微酸微辣的滋味，每份售價109元。

業者指出，超商鮮食聯名近期蔚為風潮，包括排隊名店、新星廚師、口碑老字號均紛紛搶入鮮食區。本次推出的酸菜牛肉拌麵，盼以更快、更熱、更便利的優勢，攻佔美食市場。目前已在北區、中區的7-ELEVEN超商門市獨家販售，預計11月初全區販售。