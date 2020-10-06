台北時裝周紅毯「萬秀洗衣店」時尚初體驗 簡嫚書突破性感尺度

「2020臺北時裝周SS21」迎來開幕盛會，匯聚近期話題人物，包括在IG爆紅的「萬秀洗衣店」83歲萬吉和84歲秀娥夫妻檔，從台中后里北上，身穿周裕穎JUST IN XX服裝打頭陣，揭開紅毯序幕，Leo王、周興哲等擔綱表演嘉賓，簡嫚書中門大開性感現身，網球名將詹詠然也帶著妹妹詹皓晴閃亮登場，為10月6日至10月10日一連5天、16場台灣設計師品牌秀暖身。

開幕紅毯星光雲集，三場藝人表演則包括周興哲、周予天、鄭心慈領銜開唱，饒舌團體「夜貓組」Leo王與春艷飆唱，阿爆和告五人壓軸表演；出席明星還包括謝欣穎、胡宇威、李千那、莫允雯、夏于喬、謝佳見、簡廷芮、大元、李志正等，以國內設計師最新服裝表現個人風格。這場春夏時尚首航派對在松山文創園區登場，本屆主題以「Re」字作為整體概念，串起由文化部主辦的台北時裝周「去___你的時尚Re：connext」和台北市政府主辦的時尚大秀「Re：PLAY」，擴大歷屆台北時裝周規模。其中備受矚目的「懸日航站」數位展演場域也揭開序幕，並且由夏姿．陳SHIATZY CHEN開啟首場伸展台時裝秀。