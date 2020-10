台北時裝周紅毯「萬秀洗衣店」時尚初體驗 簡嫚書突破性感尺度

「2020臺北時裝周SS21」迎來開幕盛會,匯聚近期話題人物,包括在IG爆紅的「萬秀洗衣店」83歲萬吉和84歲秀娥夫妻檔,從台中后里北上,身穿周裕穎JUST IN XX服裝打頭陣,揭開紅毯序幕,Leo王、周興哲等擔綱表演嘉賓,簡嫚書中門大開性感現身,網球名將詹詠然也帶著妹妹詹皓晴閃亮登場,為10月6日至10月10日一連5天、16場台灣設計師品牌秀暖身。

開幕紅毯星光雲集,三場藝人表演則包括周興哲、周予天、鄭心慈領銜開唱,饒舌團體「夜貓組」Leo王與春艷飆唱,阿爆和告五人壓軸表演;出席明星還包括謝欣穎、胡宇威、李千那、莫允雯、夏于喬、謝佳見、簡廷芮、大元、李志正等,以國內設計師最新服裝表現個人風格。這場春夏時尚首航派對在松山文創園區登場,本屆主題以「Re」字作為整體概念,串起由文化部主辦的台北時裝周「去___你的時尚Re:connext」和台北市政府主辦的時尚大秀「Re:PLAY」,擴大歷屆台北時裝周規模。其中備受矚目的「懸日航站」數位展演場域也揭開序幕,並且由夏姿.陳SHIATZY CHEN開啟首場伸展台時裝秀。