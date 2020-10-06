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台北時裝周紅毯「萬秀洗衣店」時尚初體驗 簡嫚書突破性感尺度

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
網紅「萬秀洗衣店」萬吉和秀娥夫妻檔、孫子張瑞夫以Luxxury Godbage by JUST IN XX搭配自己舊私服。記者葉信菉／攝影
網紅「萬秀洗衣店」萬吉和秀娥夫妻檔、孫子張瑞夫以Luxxury Godbage by JUST IN XX搭配自己舊私服。記者葉信菉／攝影

「2020臺北時裝周SS21」迎來開幕盛會，匯聚近期話題人物，包括在IG爆紅的「萬秀洗衣店」83歲萬吉和84歲秀娥夫妻檔，從台中后里北上，身穿周裕穎JUST IN XX服裝打頭陣，揭開紅毯序幕，Leo王、周興哲等擔綱表演嘉賓，簡嫚書中門大開性感現身，網球名將詹詠然也帶著妹妹詹皓晴閃亮登場，為10月6日至10月10日一連5天、16場台灣設計師品牌秀暖身。

開幕紅毯星光雲集，三場藝人表演則包括周興哲、周予天、鄭心慈領銜開唱，饒舌團體「夜貓組」Leo王與春艷飆唱，阿爆和告五人壓軸表演；出席明星還包括謝欣穎、胡宇威、李千那、莫允雯、夏于喬、謝佳見、簡廷芮、大元、李志正等，以國內設計師最新服裝表現個人風格。這場春夏時尚首航派對在松山文創園區登場，本屆主題以「Re」字作為整體概念，串起由文化部主辦的台北時裝周「去___你的時尚Re：connext」和台北市政府主辦的時尚大秀「Re：PLAY」，擴大歷屆台北時裝周規模。其中備受矚目的「懸日航站」數位展演場域也揭開序幕，並且由夏姿．陳SHIATZY CHEN開啟首場伸展台時裝秀。

台北時裝周在一周間將帶來16位品牌設計師的精采時裝秀，此外今年特別規劃了「驅動市集」與「服飾品國際買主採購洽談會」兩個展館，以提高設計師作品的能見度。「懸日航站」則包括ALLENKO3、C JEAN、oqLiq、SYZYGY、WEAVISM、WEIYU HUNG等6個品牌的參與，打造未來實驗室、繁星點點、觀星者之夢等不同的主題式情境展區，並藉由近距離接觸作品，讓伸展台走秀轉化為人人觸手可及的表演藝術。此外，因應疫情的時事，本屆台北時裝周推出限量紀念口罩，參觀懸日航站數位時尚展演的觀眾，每人可領1片口罩，每日限量200片，發完為止；在驅動市集單日累積消費滿1,000元以上，憑發票至大會服務台可領取一片口罩，每日限量200片，換完為止。

（左起）顏毓麟、胡釋安穿WEAVISM織本主義和穿夏姿的楊鎮一起走紅毯。記者葉信菉／攝影
（左起）顏毓麟、胡釋安穿WEAVISM織本主義和穿夏姿的楊鎮一起走紅毯。記者葉信菉／攝影
詹詠然（左）和妹妹詹皓晴一同穿著C JEAN出席台北時裝周開幕。記者葉信菉／攝影
詹詠然（左）和妹妹詹皓晴一同穿著C JEAN出席台北時裝周開幕。記者葉信菉／攝影
「懸日航站」數位展演場域，營造跨領域的生動故事。圖／台北時裝周提供
「懸日航站」數位展演場域，營造跨領域的生動故事。圖／台北時裝周提供
簡嫚書性感詮釋#DAMUR。記者葉信菉／攝影
簡嫚書性感詮釋#DAMUR。記者葉信菉／攝影
網紅「萬秀洗衣店」萬吉和秀娥夫妻檔、孫子張瑞夫以Luxxury Godbage by JUST IN XX搭配自己舊私服。記者葉信菉／攝影
網紅「萬秀洗衣店」萬吉和秀娥夫妻檔、孫子張瑞夫以Luxxury Godbage by JUST IN XX搭配自己舊私服。記者葉信菉／攝影
阿爆身穿夏姿、告五人演繹Dleet擔綱壓軸表演。記者葉信菉／攝影
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謝欣穎身穿夏姿出席台北時裝周開幕紅毯。記者葉信菉／攝影
謝欣穎身穿夏姿出席台北時裝周開幕紅毯。記者葉信菉／攝影
夏于喬詮釋申子芹以及藝人宋米秦共同打造的Seivson品牌服裝。記者葉信菉／攝影
夏于喬詮釋申子芹以及藝人宋米秦共同打造的Seivson品牌服裝。記者葉信菉／攝影
本屆最受矚目的「懸日航站」數位展演場域，結合了多媒體藝術和現代科技。圖／台北時裝周提供
本屆最受矚目的「懸日航站」數位展演場域，結合了多媒體藝術和現代科技。圖／台北時裝周提供

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