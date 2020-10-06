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想要肌膚亮出來！不用擦超貴保養品 快喝15元一杯豆漿

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
血糖低的時候，來杯豆漿吧！提升一整天的工作效率。圖／摘自 pexels
血糖低的時候，來杯豆漿吧！提升一整天的工作效率。圖／摘自 pexels

每個人都想要身體健康、皮膚好，不只要外擦，內服也必須一起調養，皮膚才能散發出仙氣光澤。若要從飲食習慣下手，又該如何做起呢？

很多人通常會吃膠原蛋白、維他命C等來補充。然而要肌膚好，包括多攝取蛋白質、控制醣類、均衡飲食，才能讓肌膚亮起來，皮膚科醫師就提到，要避免出現過度刺激的食物、減少不健康的飲食習慣。雖說要減肥的人不吃甜食，皮膚要好的人，也要減少使用甜食、不喝飲料，但醫師說可以改喝「豆漿」，並分析豆漿與皮膚之間的好處。

腸胃道不好的人，能喝豆漿嗎？

豆漿中，含有膳食纖維，可以調節腸道作用，但如果自己DIY做豆漿，一定要把豆漿煮熟，不然沒有促進腸道蠕動、肌膚沒變好，卻一肚子脹氣，反而不利於腸道。

有好的消化系統，才會有好的肌膚

豆漿中，黃豆含有一定的水蘇糖，針對腸道的健康，有效直接的影響。什麼是水蘇糖，簡單來說水蘇糖是天然存在的一種四糖，能促進有益菌增殖的功能性，所以腸道的益菌多了，腸胃菌群優化了，肌膚也會跟著好起來。

什麼時機喝豆漿最有利於肌膚與腸道？

豆漿有許多好處，也是最容易取得的食物。適合想要平穩血糖、改善情緒、緩解壓力，不只能提升工作效力，還能舒緩情緒，搭配些許的碳水化合物，當成一個有效的減肥套餐，也是非常適合的組合。

如果一到下午，就感覺到肚子飢餓，此時血糖降低，會影響工作進度，可以來杯豆漿，穩定情緒，有助於腸道與肌膚優化。

想要皮膚光滑細緻，除了外敷，內服也很重要。圖／摘自 pexels
想要皮膚光滑細緻，除了外敷，內服也很重要。圖／摘自 pexels
搭配著些許碳水化合物，豆漿組合餐，也是最好的減肥餐組合。圖／摘自 pexels
搭配著些許碳水化合物，豆漿組合餐，也是最好的減肥餐組合。圖／摘自 pexels
豆漿有助於腸道消化，當然對肌膚也有很大的益處。圖／摘自 pexels
豆漿有助於腸道消化，當然對肌膚也有很大的益處。圖／摘自 pexels

減肥 醫師 膠原蛋白

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