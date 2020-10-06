金鐘視帝姚淳耀時裝秀初體驗 捧場夏姿．陳2021春夏大秀

睽違多年，設計師品牌夏姿．陳SHIATZY CHEN再度於台灣舉辦時裝大秀，包括了新科金鐘視帝姚淳耀、范少勳、孟耿如、謝欣穎和莫允雯，以及陶喆夫婦都特地前來捧場。

身穿黑色提花外套內搭銘黃高領衫的姚淳耀，覺得服裝最有特色的部分就是刺繡，「整個是黃色的，喜氣又吉祥，非常的喜歡」。而莫允雯透露她是在巴黎第一次欣賞品牌大秀，所以說「我覺得很興奮，居然能在台灣看到夏姿的秀」。在造型中，搭配了小恐龍項鍊來看秀的范少勳，則挑戰綠色緞面外套，加上粉紅色領帶。還說「最喜歡外套，雖然是傳統的形式，但剪裁上很年輕」。去年第一次參加時尚活動的他，坦言今年顯得相對從容許多。

姚淳耀出席夏姿．陳2021春夏大秀。記者葉信菉／攝影

再度入圍本屆金馬獎，將競逐影后寶座的謝欣穎表示「以前參加活動時，曾經有搭配過夏姿的衣服，所以不陌生」，對於身上穿的巴洛克式風格領的設計，覺得特別而且是近幾年少見的款式。孟耿如穿著刺繡外套搭配皮短褲參與盛會，則認為「內搭的襯衫上白色的蕾絲領片，看似不搭，實際上穿起來超棒的」，她也是第一次看夏姿的服裝秀，以往把夏姿定位在中高年齡層，但細看之後就對品牌的風格有改觀。

陶喆夫婦出席夏姿．陳2021春夏大秀。記者葉信菉／攝影

對於多年後又在台灣辦大秀，SHIATZY CHEN設計總監王陳彩霞說「過去都在巴黎辦秀，所以現在有點不習慣」。但能看到主顧客、好朋友們來看秀，還是覺得很開心。此次以「花木蘭」為主題發想的2021春夏系列，王陳彩霞也坦言遇到困難，「因為疫情，很多的材料都晚到台灣」，讓製作程序上有所延誤。SHIATZY CHEN一共展出78套的男女裝，以俐落中性樣貌為主軸，和一貫的刺繡貼花點綴。並透過奔馬圖騰貫穿全系列，來呼應花木蘭的軍旅生涯；或是帶有柔美氣質的半透明罩衫，混搭硬挺輪廓的上衣，展現出剛強氣息卻妝點了幾分優雅。

莫允雯出席夏姿．陳2021春夏大秀。記者葉信菉／攝影

謝欣穎出席夏姿．陳2021春夏大秀。記者葉信菉／攝影

范少勳出席夏姿．陳2021春夏大秀。記者葉信菉／攝影

孟耿如出席夏姿．陳2021春夏大秀。記者葉信菉／攝影

睽違多年，夏姿．陳SHIATZY CHEN再度於台北舉辦2021春夏時裝大秀。記者葉信菉／攝影 葉信菉

睽違多年，夏姿．陳SHIATZY CHEN再度於台北舉辦2021春夏時裝大秀。記者葉信菉／攝影 葉信菉

睽違多年，夏姿．陳SHIATZY CHEN再度於台北舉辦2021春夏時裝大秀。記者葉信菉／攝影 葉信菉