板橋大遠百機場限定版必搶 蘭蔻小黑瓶加大版現省5千

今年百貨周年慶再度讓人見識到台中人「超會買」的出手實力，遠東百貨、新光三越首波開打的台中店都是精品大店，今年在無法出國的前提下，精品需求持續旺盛，雙雙成為目前周年慶成長力道最強勁的大店。遠百指出，台中大遠百表現出色、超過一成成長，尤其國際精品大爆發，像是香奈兒、愛馬仕、DIOR、GUCCI、Cartier買氣都很好，美妝也是高價位頂級保養賣的好。

繼台中大遠百先發開出紅盤後，本周接著有10月8日由遠百信義A13接力、第三棒由新竹大遠百10月15日開跑，接著板橋大遠百、遠百桃園、遠百嘉義、高雄大遠百10月22日啟動，10月29日遠百寶慶、遠百花蓮、台南大遠百加入，11月12日最後由遠百板橋中山壓軸登場。

板橋大遠百本周10月8日起展開周年慶預購，同享周年慶優惠。周年慶業績占比最高的一樓美妝今年新增La Prairie、Laura Mercier、NARS強化品牌陣容。運動休閒也新增adidas Originals、Garmin、VANS等品牌。化妝品推出消費滿萬，加上使用指定銀行Happy Go Pay最高回饋24.5％、創新高回饋；精品滿10萬最高回饋17.4%。

因為疫情無法出國，板橋大遠百引進像是1,000組機場限定美妝，像是雅詩蘭黛小棕縮時鐵粉組價值6,200元，推薦價4,650元、GUERLAIN幻彩流星蜜粉球迷你隨身組推薦價2180元、資生堂國際櫃紅妍肌活露價值8,600元，推薦價5,400元、契爾氏雙美白精組價值8,260元，推薦價5,760元。還有10月22日即將推出的蘭蔻超未來肌因賦活露115ml價值11,500元，推薦價6,480元。

板橋大遠百周年慶全館優惠，包括化妝品、內睡衣單筆滿2千送2百，化妝品、內睡衣單筆滿1萬再加送3百，百貨服飾/名品當日累計滿5千送5百，1樓國際精品/大家電當日單筆滿1萬送1千。更與13大銀行聯手回饋，百貨服飾/名品單筆分6期刷6千送250，9大銀行數位3C/MUJI單筆分6期刷1萬送500。針對女用品、女、男、童裝、家用13大銀行單筆刷8千再加送2百。