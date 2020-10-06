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獨家限量300台！萊爾富攜手台灣微影推30周年模型車

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
萊爾富攜手台灣微影，10月7日凌晨0點起於Hi-Life VIP App獨家開賣30周年紀念模型車，限量300台售完為止。圖／萊爾富提供
萊爾富攜手台灣微影，10月7日凌晨0點起於Hi-Life VIP App獨家開賣30周年紀念模型車，限量300台售完為止。圖／萊爾富提供

今年受疫情影響，消費管道轉移，各家通路強攻會員經濟拚買氣，萊爾富搶在雙十國慶前夕與台灣微影攜手推出獨家限量300台的「我們一直都載ㄗㄞˋ」30周年紀念模型車－玩具貨車，10月7日凌晨0點起在Hi-Life VIP會員App準時開賣，會員直購價680元或使用30 Hi點加650元就能換購。

除了具收藏價值的30周年紀念模型車之外，即日起至11月17日萊爾富也同步於Hi-Life VIP會員App推出6款「助六的日常」周邊商品，讓日本插畫家Gotte筆下的超萌倉鼠「助六」療癒大眾煩悶的心，包含背心帆布包、隨身小提袋、小物收納包、摺疊票卡夾、助六懂吃版與萌萌去郊遊版的L夾，會員可憑最低200 Hi點加價54元起兌換一款，數量有限售完為止。

此外，萊爾富再度攜手「松包子」，推出兩款聯名冷藏肉包「松包子炭火燒肉包」和「松包子三星蔥肉包」，即日起至10月20日購買任一款指定肉包加Hi Café 中冰拿鐵咖啡或大冰美式咖啡享可享合購價59元。

萊爾富即日起至11月17日於Hi-Life VIP會員App推出6款「助六的日常」周邊商品。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起至11月17日於Hi-Life VIP會員App推出6款「助六的日常」周邊商品。圖／萊爾富提供
迎接雙十國慶，萊爾富攜手台灣微影推出限量300台的「我們一直都載ㄗㄞˋ」30周年紀念模型車－玩具貨車，10月7日凌晨0點起在Hi-Life VIP會員App準時開賣。圖／萊爾富提供
迎接雙十國慶，萊爾富攜手台灣微影推出限量300台的「我們一直都載ㄗㄞˋ」30周年紀念模型車－玩具貨車，10月7日凌晨0點起在Hi-Life VIP會員App準時開賣。圖／萊爾富提供
萊爾富攜手台灣微影，10月7日凌晨0點起於Hi-Life VIP App獨家開賣30周年紀念模型車，限量300台售完為止。圖／萊爾富提供
萊爾富攜手台灣微影，10月7日凌晨0點起於Hi-Life VIP App獨家開賣30周年紀念模型車，限量300台售完為止。圖／萊爾富提供

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