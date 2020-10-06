獨家限量300台！萊爾富攜手台灣微影推30周年模型車

今年受疫情影響，消費管道轉移，各家通路強攻會員經濟拚買氣，萊爾富搶在雙十國慶前夕與台灣微影攜手推出獨家限量300台的「我們一直都載ㄗㄞˋ」30周年紀念模型車－玩具貨車，10月7日凌晨0點起在Hi-Life VIP會員App準時開賣，會員直購價680元或使用30 Hi點加650元就能換購。

除了具收藏價值的30周年紀念模型車之外，即日起至11月17日萊爾富也同步於Hi-Life VIP會員App推出6款「助六的日常」周邊商品，讓日本插畫家Gotte筆下的超萌倉鼠「助六」療癒大眾煩悶的心，包含背心帆布包、隨身小提袋、小物收納包、摺疊票卡夾、助六懂吃版與萌萌去郊遊版的L夾，會員可憑最低200 Hi點加價54元起兌換一款，數量有限售完為止。