前方高能！積家、寶珀新款潛水表挑戰極限
不分季節，不分潮流，潛水表款始終是高價機械表中的重點系列。積家（Jaeger-LeCoultre）與寶珀（Blancpain）近期不約而同發表兩只潛水主題腕表，不僅訴諸深潛性能，更在顏色呈現、設計風格上帶來全新配戴選擇。
身為Blancpain潛水系列當家台柱的五十噚Bathyscaphe深潛器潛水腕表，在黑色、殞石灰與藍色後帶來漸層的湖水綠表面。表面處理經過兩個階段與多道工序，在去除划痕、細緻打磨後，讓表面具備了柔美、和煦的太陽放射紋效果。最後才進行多層奈米材料的著色工序；43.6毫米的表殼內運用上F385型自動上鍊機芯，並讓表款具備時間以外的高階複雜功能：飛返計時碼表，防水300米，並可選用航海帆布表帶或NATO表帶。
積家新款Polaris Mariner Memovox潛水響鬧腕表，同樣具備300米深潛性能，956型自動上鍊機芯在簡潔的設計下，雖然沒有表圈上的計時刻度，但可以發出聲音的「響鬧」功能，則提醒配戴者在下潛時、安全返回水面的時間。平時也能用作日常生活鬧鈴，在深潛之外，帶來實際生活應用的樂趣；另一款Polaris系列日期顯示潛水腕表雖然沒有響鬧功能，但動力儲存則由45小時提升至70小時，防水性能同為300米，水下遨遊？綽綽有餘。
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