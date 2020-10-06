前方高能！積家、寶珀新款潛水表挑戰極限

不分季節，不分潮流，潛水表款始終是高價機械表中的重點系列。積家（Jaeger-LeCoultre）與寶珀（Blancpain）近期不約而同發表兩只潛水主題腕表，不僅訴諸深潛性能，更在顏色呈現、設計風格上帶來全新配戴選擇。

身為Blancpain潛水系列當家台柱的五十噚Bathyscaphe深潛器潛水腕表，在黑色、殞石灰與藍色後帶來漸層的湖水綠表面。表面處理經過兩個階段與多道工序，在去除划痕、細緻打磨後，讓表面具備了柔美、和煦的太陽放射紋效果。最後才進行多層奈米材料的著色工序；43.6毫米的表殼內運用上F385型自動上鍊機芯，並讓表款具備時間以外的高階複雜功能：飛返計時碼表，防水300米，並可選用航海帆布表帶或NATO表帶。