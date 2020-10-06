快訊

直播／「地球上最浪漫的演唱會」 眾星齊聚為黃鴻升追思

台美有邦交時曾8次共同兵推 當年是如何反擊共軍攻台劇本

前方高能！積家、寶珀新款潛水表挑戰極限

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
水下除了藍色，美麗如蔭的海草，正與寶珀五十噚Bathyscaphe深潛器潛水腕表，兩相呼應。圖／Blancpain提供
水下除了藍色，美麗如蔭的海草，正與寶珀五十噚Bathyscaphe深潛器潛水腕表，兩相呼應。圖／Blancpain提供

不分季節，不分潮流，潛水表款始終是高價機械表中的重點系列。積家（Jaeger-LeCoultre）與寶珀（Blancpain）近期不約而同發表兩只潛水主題腕表，不僅訴諸深潛性能，更在顏色呈現、設計風格上帶來全新配戴選擇。

身為Blancpain潛水系列當家台柱的五十噚Bathyscaphe深潛器潛水腕表，在黑色、殞石灰與藍色後帶來漸層的湖水綠表面。表面處理經過兩個階段與多道工序，在去除划痕、細緻打磨後，讓表面具備了柔美、和煦的太陽放射紋效果。最後才進行多層奈米材料的著色工序；43.6毫米的表殼內運用上F385型自動上鍊機芯，並讓表款具備時間以外的高階複雜功能：飛返計時碼表，防水300米，並可選用航海帆布表帶或NATO表帶。

積家新款Polaris Mariner Memovox潛水響鬧腕表，同樣具備300米深潛性能，956型自動上鍊機芯在簡潔的設計下，雖然沒有表圈上的計時刻度，但可以發出聲音的「響鬧」功能，則提醒配戴者在下潛時、安全返回水面的時間。平時也能用作日常生活鬧鈴，在深潛之外，帶來實際生活應用的樂趣；另一款Polaris系列日期顯示潛水腕表雖然沒有響鬧功能，但動力儲存則由45小時提升至70小時，防水性能同為300米，水下遨遊？綽綽有餘。

Blancpain，五十噚Bathyscaphe深潛器潛水腕表，磨砂緞面黑色陶瓷，43.6毫米，時間顯示，飛返計時碼表功能，防水300米，價格店洽。圖／Blancpain提供
Blancpain，五十噚Bathyscaphe深潛器潛水腕表，磨砂緞面黑色陶瓷，43.6毫米，時間顯示，飛返計時碼表功能，防水300米，價格店洽。圖／Blancpain提供
積家Polaris腕表能在水下發出湛藍夜光，何其美麗迷人。圖／Jaeger-LecCoultre提供
積家Polaris腕表能在水下發出湛藍夜光，何其美麗迷人。圖／Jaeger-LecCoultre提供
Polaris腕表可透過透明的後底蓋將能欣賞機芯佈局，防水性能也達300米，價格店洽。圖／Jaeger-LecCoultre提供
Polaris腕表可透過透明的後底蓋將能欣賞機芯佈局，防水性能也達300米，價格店洽。圖／Jaeger-LecCoultre提供

腕表

延伸閱讀

準影帝林柏宏要當第一怪 MIDO表上手夢遊希臘神殿

策略經營／王嘉昇以身作則 挑戰極限

水下的快活 Bell & Ross Hamilton潛水表 高彩比靚

域峰表新款Sky Chief Date 挑戰極限回歸綠意自然

相關新聞

巴黎時裝周／GIVENCHY新任創意總監 首季作品「鍊」住人心

GIVENCHY以靜態展示會曝光2021春夏系列，這也是Matthew M. Williams入主品牌成為創意總監之間後...

疫情後⋯貓奴郭雪芙的新體會「認真把每一天小事做好」

2020年，全球經歷過疫情的肆虐，許多人的生活都被迫調整腳步，心情也隨之影響，郭雪芙也因為疫情的關係，減少工作，甚至上半...

需上網預約！台灣大哥大「8款iPhone指定機種換電池」限時特價990元

想要讓舊iPhone用得更久嗎？台灣大哥大宣布針對8款iPhone指定機種推出更換電池限時優惠價，10月31日前上網預約...

氣溫漸涼更是揮竿好時刻！adidas、TaylorMade新款球衣搶市

進入秋天，逐漸變涼的氣溫，對高爾夫球球友來說，絕對是最佳的揮竿時刻，所以adidas Golf跟TaylorMade紛紛...

最美最狂小7大集合！全台20款「神奇地標門市」還不快衝一波

台灣的超商密度在全球可是數一數二的高！其中又以小7的數量最多，有時候甚至一條馬路上就有個兩三家，24小時都開著，讓大家的生活方便到不行～家附近只要有它，一切都不用煩惱啊！

百萬金表太閃耀！Bell & Ross新款BR05腕表金閃耀

在所有金屬裡，金色除了因為稀有、高價，更因為黃金帶來飽滿、甜美的色澤與光芒，令人從美感、成色、聯想，總是愛不釋手。柏萊士...

基隆好物市集創意鞋、造型皂、迴紋針罐頭 濃濃海港味

基隆市文化局舉辦的「2020基隆好物」今天舉辦店家成果發表會，有創意人工鞋、基隆嶼造型手工皂等多種展現基隆味的文創商品，...

吳慷仁取代畢書盡成小林眼鏡代言人 TRESBIND攜手部落客要你搭出自信

連鎖品牌KOBAYASHI小林眼鏡繼與畢書盡Bii合作後，找來金鐘視帝吳慷仁出任年度代言人，以專業形象詮釋品牌的精神。而...

準影帝林柏宏要當第一怪 MIDO表上手夢遊希臘神殿

以「怪胎」入圍57屆金馬獎的林柏宏，有望二度摘金成為準影帝。今日出席美度表記者會以一身高領藍色毛衣搭配千鳥格西裝，發誓不...

「泥煤哥」出招 首發12年常態酒款

總部位於蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）的獨立裝瓶廠道格拉斯・蘭恩（Douglas Laing & Co.），推出「泥煤...

寶可夢3D寶貝球悠遊卡復刻回歸 悠遊付會員限定預購

上次沒搶到「寶可夢造型悠遊卡-3D寶貝球」的民眾注意了！悠遊卡公司為慶祝悠遊付會員突破50萬人，將在10月中下旬「限時不...

送你一年份龍口粉絲！品牌70年 首推「貪食龍」大挑戰

龍口粉絲70年，早已邁向國際4大洲30餘國，其粉絲、冬粉的好品質造就「久煮不爛」的經典口碑，陪伴台灣人無數歲月。品牌轉身...

熱門新聞

火星今晚最接近地球！整夜掛星空 不用到山上就能觀星

北台一周偏涼 吳德榮：輕颱「昌鴻」迴轉機率高

第三代銀色史努比腕表終登場！OMEGA紀念款人人有得買

好幸運！屈臣氏開賣中衛彩色口罩 她沒排隊意外買到

發票存載具難中獎？ 6張雲端發票對中千萬特別獎

和新人約好報到卻總被放鳥 面試主管批：求職者都怎麼了？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。