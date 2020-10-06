聽新聞
test
0:00 / 0:00
女神賈靜雯性感秀上億珠寶 助陣BVLGARI麗晶新店開幕
義大利頂級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）自20年前在台北麗晶開設全台第一家精品店，今年適逢麗晶歡慶30週年，由著名設計師Peter Marino全新改造的嶄新形象概念，承襲羅馬康多堤大道總店的風貌，在晶華酒店二樓大廳揭開嶄新的序幕。為此品牌特地引進逾150件、總價超過10億元的頂級珠寶與腕表來台展出。麗晶董事長潘思亮與晉升製作人的金鐘視后賈靜雯也都特地出席開幕剪綵。
賈靜雯以一身藍紫色禮服襯托整套藍寶石頂級珠寶，貴氣優雅。她表示自己近來忙於拍戲，很少能像今天一樣親近非常美好的事物。注重實用的賈靜雯私下也有收藏寶格麗的包款，今天配戴的珠寶中最喜歡腕表，除了平常出門都會配搭不同的表款，也希望自己在到了一定的年紀和狀態的時候添購閃亮的珠寶表。賈靜雯笑說因為自己有女兒可以傳承，變得更敢於添購珠寶，例如之前修杰楷送給她的鑽石手鍊，就剛好有剪下三枚不同形狀的鑽石可以分給三個女兒，就覺得很棒。
麗晶二樓大廳的寶格麗全新形象概念店，是知名設計師Peter Marino在台灣為寶格麗打造的的第三家店面。裝潢細節融入許多來自永恆之城羅馬的元素，包括幾何線條、溫暖明亮的光線、以及各色大理石，在新與舊、傳統創新與折衷主義之間達到平衡。而來台展出的作品，亮點包括8月底才在日內瓦發表的破世界紀錄的Octo Finissimo超薄鏤空陀飛輪自動計時腕表，以及「彩寶之王」寶格麗所擅長的藍寶石、祖母綠等大克拉珍貴寶石組成的頂級珠寶項鍊等。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言