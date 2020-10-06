女神賈靜雯性感秀上億珠寶 助陣BVLGARI麗晶新店開幕

義大利頂級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）自20年前在台北麗晶開設全台第一家精品店，今年適逢麗晶歡慶30週年，由著名設計師Peter Marino全新改造的嶄新形象概念，承襲羅馬康多堤大道總店的風貌，在晶華酒店二樓大廳揭開嶄新的序幕。為此品牌特地引進逾150件、總價超過10億元的頂級珠寶與腕表來台展出。麗晶董事長潘思亮與晉升製作人的金鐘視后賈靜雯也都特地出席開幕剪綵。

賈靜雯以一身藍紫色禮服襯托整套藍寶石頂級珠寶，貴氣優雅。她表示自己近來忙於拍戲，很少能像今天一樣親近非常美好的事物。注重實用的賈靜雯私下也有收藏寶格麗的包款，今天配戴的珠寶中最喜歡腕表，除了平常出門都會配搭不同的表款，也希望自己在到了一定的年紀和狀態的時候添購閃亮的珠寶表。賈靜雯笑說因為自己有女兒可以傳承，變得更敢於添購珠寶，例如之前修杰楷送給她的鑽石手鍊，就剛好有剪下三枚不同形狀的鑽石可以分給三個女兒，就覺得很棒。