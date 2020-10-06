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女神賈靜雯性感秀上億珠寶 助陣BVLGARI麗晶新店開幕

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
賈靜雯出席寶格麗晶華酒店PETER MARINO形象概念店開幕記者會。圖／寶格麗提供
賈靜雯出席寶格麗晶華酒店PETER MARINO形象概念店開幕記者會。圖／寶格麗提供

義大利頂級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）自20年前在台北麗晶開設全台第一家精品店，今年適逢麗晶歡慶30週年，由著名設計師Peter Marino全新改造的嶄新形象概念，承襲羅馬康多堤大道總店的風貌，在晶華酒店二樓大廳揭開嶄新的序幕。為此品牌特地引進逾150件、總價超過10億元的頂級珠寶與腕表來台展出。麗晶董事長潘思亮與晉升製作人的金鐘視后賈靜雯也都特地出席開幕剪綵。

賈靜雯以一身藍紫色禮服襯托整套藍寶石頂級珠寶，貴氣優雅。她表示自己近來忙於拍戲，很少能像今天一樣親近非常美好的事物。注重實用的賈靜雯私下也有收藏寶格麗的包款，今天配戴的珠寶中最喜歡腕表，除了平常出門都會配搭不同的表款，也希望自己在到了一定的年紀和狀態的時候添購閃亮的珠寶表。賈靜雯笑說因為自己有女兒可以傳承，變得更敢於添購珠寶，例如之前修杰楷送給她的鑽石手鍊，就剛好有剪下三枚不同形狀的鑽石可以分給三個女兒，就覺得很棒。

麗晶二樓大廳的寶格麗全新形象概念店，是知名設計師Peter Marino在台灣為寶格麗打造的的第三家店面。裝潢細節融入許多來自永恆之城羅馬的元素，包括幾何線條、溫暖明亮的光線、以及各色大理石，在新與舊、傳統創新與折衷主義之間達到平衡。而來台展出的作品，亮點包括8月底才在日內瓦發表的破世界紀錄的Octo Finissimo超薄鏤空陀飛輪自動計時腕表，以及「彩寶之王」寶格麗所擅長的藍寶石、祖母綠等大克拉珍貴寶石組成的頂級珠寶項鍊等。

BVLGARI頂級彩寶項鍊，7顆枕形切割碧璽共約70.36克拉、Akoya珍珠、紫水晶、粉紅碧璽、鑽石，約2000萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級彩寶項鍊，7顆枕形切割碧璽共約70.36克拉、Akoya珍珠、紫水晶、粉紅碧璽、鑽石，約2000萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI OCTO FINISSIMO TOURBILLON CHRONOGRAPH SKELETON AUTOMATIC超薄鏤空陀飛輪自動計時腕表，43毫米5級鈦金屬表殼，超薄鏤空機械機芯BVL 388，445萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI OCTO FINISSIMO TOURBILLON CHRONOGRAPH SKELETON AUTOMATIC超薄鏤空陀飛輪自動計時腕表，43毫米5級鈦金屬表殼，超薄鏤空機械機芯BVL 388，445萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級藍寶石、祖母綠與鑽石項鍊，主石為26.84克拉枕形切割斯里蘭卡藍寶石、祖母綠、藍寶石、鑽石，約8500萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級藍寶石、祖母綠與鑽石項鍊，主石為26.84克拉枕形切割斯里蘭卡藍寶石、祖母綠、藍寶石、鑽石，約8500萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級祖母綠與鑽石項鍊，主石為13.05克拉枕形切割哥倫比亞祖母綠、祖母綠、鑽石，約6100萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級祖母綠與鑽石項鍊，主石為13.05克拉枕形切割哥倫比亞祖母綠、祖母綠、鑽石，約6100萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級藍寶石、祖母綠與鑽石項鍊，主石為26.84克拉枕形切割斯里蘭卡藍寶石、祖母綠、藍寶石、鑽石，約8500萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級藍寶石、祖母綠與鑽石項鍊，主石為26.84克拉枕形切割斯里蘭卡藍寶石、祖母綠、藍寶石、鑽石，約8500萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級藍寶石與鑽石耳環，主石為6.117克拉與6.387克拉的斯里蘭卡藍寶石、鑽石，約1500萬元。圖／寶格麗提供
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（由左至右）晶華酒店暨集團餐飲董事總經理吳偉正、寶格麗台灣區總經理張麗敏、活動嘉賓賈靜雯及晶華酒店董事長潘思亮共同出席寶格麗晶華酒店PETER MARINO形象概念店開幕記者會。圖／寶格麗提供
（由左至右）晶華酒店暨集團餐飲董事總經理吳偉正、寶格麗台灣區總經理張麗敏、活動嘉賓賈靜雯及晶華酒店董事長潘思亮共同出席寶格麗晶華酒店PETER MARINO形象概念店開幕記者會。圖／寶格麗提供
BVLGARI OCTO FINISSIMO TOURBILLON CHRONOGRAPH SKELETON AUTOMATIC超薄鏤空陀飛輪自動計時腕表，43毫米5級鈦金屬表殼，超薄鏤空機械機芯BVL 388，445萬元。圖／寶格麗提供
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BVLGARI CINEMAGIA系列Jeweller To The Stars頂級彩寶與鑽石項鍊，枕形切割18.36克拉紅碧璽、18.73克拉黃碧璽、12.89克拉紫水晶、13.66克拉黃水晶、18.64克拉坦桑石、15.74克拉托帕石、南海珍珠、鑽石，約2000萬元。圖／寶格麗提供
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寶格麗台北晶華酒店的精品店以全新形象概念在晶華酒店二樓大廳開幕。圖／寶格麗提供
寶格麗台北晶華酒店的精品店以全新形象概念在晶華酒店二樓大廳開幕。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti系列頂級祖母綠與鑽石項鍊，祖母綠與鑽石，約2200萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti系列頂級祖母綠與鑽石項鍊，祖母綠與鑽石，約2200萬元。圖／寶格麗提供
寶格麗台北晶華酒店的精品店以全新形象概念在晶華酒店二樓大廳開幕。圖／寶格麗提供
寶格麗台北晶華酒店的精品店以全新形象概念在晶華酒店二樓大廳開幕。圖／寶格麗提供
寶格麗台北晶華酒店的精品店以全新形象概念在晶華酒店二樓大廳開幕。圖／寶格麗提供
寶格麗台北晶華酒店的精品店以全新形象概念在晶華酒店二樓大廳開幕。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級祖母綠與鑽石項鍊，主石為13.05克拉枕形切割哥倫比亞祖母綠、祖母綠、鑽石，約6100萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級祖母綠與鑽石項鍊，主石為13.05克拉枕形切割哥倫比亞祖母綠、祖母綠、鑽石，約6100萬元。圖／寶格麗提供
賈靜雯出席寶格麗晶華酒店PETER MARINO形象概念店開幕記者會。圖／寶格麗提供
賈靜雯出席寶格麗晶華酒店PETER MARINO形象概念店開幕記者會。圖／寶格麗提供

珠寶 腕表 鑽石 賈靜雯

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