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超持色又顯白！香奈兒超炫耀釉光唇萃20色全新上市

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
香奈兒新推出超炫耀釉光唇萃。圖／香奈兒提供
香奈兒新推出超炫耀釉光唇萃。圖／香奈兒提供

想要又持色、防水又顯色的唇萃嗎？香奈兒滿足女性對唇彩的最高需求，全新推出香奈兒超炫耀釉光唇萃，一次涵蓋20色，帶來絕美釉光，可以持色長達12小時，兼具保濕水潤度，不管是上班、晚上聚會均能使用，展現絕佳唇色，目前也於全台上市。

香奈兒超炫耀釉光唇萃是品牌首款持色防水唇彩，採用液態配方，特別添加網膜配方，可以包覆色素粒子，還能鎖住混合油脂，一整天閃耀晶亮，另還添加抗氧化的蘇木與維生素E複合因子，提供唇部的防禦。

管身以黑漆亮面漸層，搭配透明設計，有著超柔軟棉刷，讓女性可以輕鬆上妝。

秋冬季節的主打色，包括#63極致的奶霜藕粉、#64迫切的玫瑰烤奶、#66永遠的凍莓粉、#72經典的煙燻玫瑰、#75忠實的秋栗色，都是適合秋季的唇色，還能超顯白，廣告主打色為#80永恆的鮮莓紅，能展現女人的霸氣一面。

香奈兒超炫耀釉光唇萃#66永遠／1,280元。圖／香奈兒提供
香奈兒超炫耀釉光唇萃#66永遠／1,280元。圖／香奈兒提供
香奈兒新推出超炫耀釉光唇萃。圖／香奈兒提供
香奈兒新推出超炫耀釉光唇萃。圖／香奈兒提供
香奈兒超炫耀釉光唇萃#80永恆／1,280元。圖／香奈兒提供
香奈兒超炫耀釉光唇萃#80永恆／1,280元。圖／香奈兒提供
香奈兒新推出超炫耀釉光唇萃。圖／香奈兒提供
香奈兒新推出超炫耀釉光唇萃。圖／香奈兒提供
香奈兒超炫耀釉光唇萃#63極致／1,280元。圖／香奈兒提供
香奈兒超炫耀釉光唇萃#63極致／1,280元。圖／香奈兒提供
香奈兒超炫耀釉光唇萃#64迫切／1,280元。圖／香奈兒提供
香奈兒超炫耀釉光唇萃#64迫切／1,280元。圖／香奈兒提供
香奈兒超炫耀釉光唇萃#75忠實／1,280元。圖／香奈兒提供
香奈兒超炫耀釉光唇萃#75忠實／1,280元。圖／香奈兒提供
香奈兒新推出超炫耀釉光唇萃。圖／香奈兒提供
香奈兒新推出超炫耀釉光唇萃。圖／香奈兒提供
香奈兒超炫耀釉光唇萃#72經典／1,280元。圖／香奈兒提供
香奈兒超炫耀釉光唇萃#72經典／1,280元。圖／香奈兒提供

香奈兒 唇彩 廣告

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