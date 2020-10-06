每日限量開賣！遠傳friDay購物首創獨家冠軍麵包禮盒

疫情帶動消費行為轉移，網購成了日常採買的重要管道，電商平台也積極尋求差異化，提供消費者更豐富的購物靈感。遠傳電信旗下的friDay Shopping正名為「遠傳friDay購物」，未來將整合遠傳資源全方位升級商品及服務，打造有溫度的電商平台，並宣布「台灣味・冠饗世界」策展上線，由7個世界冠軍領軍，以台灣冠軍、台灣有機、台灣原生、台灣咖啡茶、台灣在地美食為主題，展現台灣在地精湛「食」力，更首創攜手台灣3位榮獲世界麵包冠軍金牌的麵包師傅吳寶春、陳耀訓及王鵬傑，為遠傳friDay購物聯名限量推出「獨家冠軍麵包禮盒」，可以一次擁有3款風味獨具的冠軍吐司，10月7日至11月3日活動期間每日限量50份。

根據調查顯示，疫情期間有67%消費者增加在網路購買生鮮食品、82％習慣在網路上購買家庭日用品、79％會增加日常生活用品安全庫存量。遠傳電信商品管理事業群資深副總經理、遠時數位科技股份有限公司副董事長暨總經理杜偉昱表示，根據遠傳friDay購物站內資料顯示，今年上半年「台灣」搜尋次數成長3.5倍，台灣原生品牌的商品交易量也有倍數成長，新客成長3成、回購率成長2成以上，顯示大眾對於台灣在地商品的喜好。

遠傳friDay購物「台灣味・冠饗世界」專區包括台灣冠軍館、有機農產品館、台灣咖啡茶館、台灣原生館及台灣在地美食館，精選在地生產、在地食材與在地品牌，搭配圖文及影音深入介紹品牌故事與精神。策展亮點為全台唯三榮獲世界麵包大師賽的世界麵包冠軍師傅吳寶春、陳耀訓及王鵬傑親自操刀設計的「獨家冠軍麵包禮盒」，分別推出草莓不老吐司、紅豆金沙丹麥土司、肉鬆蔥吐司等3款遠傳friDay購物獨家麵包並集結成禮盒，10月7日至11月3日每日限量50份，優惠價1,099元。遠傳friDay購物本次活動也與遠東集團中的city’super超市合作，不僅能線上搶購世界冠軍麵包禮盒宅配到府，也能到city’super A13門市取貨。

「台灣味・冠饗世界」策展除了獨家世界冠軍麵包禮盒之外，還有三位世界冠軍咖啡師及一位世界冠軍甜點師傅共同參與，包括興波咖啡的吳則霖、Fika Fika Café的陳志煌、Café 自然醒的賴昱權，法朋烘焙的李依錫等。