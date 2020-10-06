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啤酒也冷泡？Beer Rush X 臺虎美味IPA期間限定這邊請
專業精釀啤酒吧Beer Rush即將開業一周年。店家將從10月5日開始至10月11日舉行週年慶，並聯手臺虎精釀、帶來多款特殊風味IPA啤酒；其中包含一周年慶祝酒款、特殊冷泡工法的「Rush Hour」Triple Dry Hopped Double IPA，更有臺虎Lab的特殊酒款「takeover」。
以獨立、新鮮、特色風味主打的Beer Rush，向來主張精釀生啤酒搭配異國餐車美食。周年限訂的「Rush Hour」Triple Dry Hopped Double IPA，使用三倍的冷泡法，並具有柑橘、百香果、鳳梨與松針的豐富果香，口感滑順且飽滿；堪稱啤酒界「大麥克（M.A.C）」的「Taihu Big M.A.C. Double IPA」，因使用Motueka、Amarillo、Citra三種酒花而得名，尾段的苦度更凸顯了柑橘、芒果、鳳梨等熱帶水果風味，甜美中帶有成熟大人味。
另一款「Taihu Nikko Green Tea SIPA」則是與日本「日光釀造所」Nikko Monkeys合釀，酒體輕盈但富含豐富熱帶果香與柑橘風，同時回甘的尾韻則飄出淡淡茶香，原因來自釀造中加入日式煎茶冷泡，帶來日式的氣息聯想，總計12種精釀啤酒風味，更為一周年帶來歡樂氣息。「Rush Hour」周年慶特釀將僅販售至十月底，而其餘IPA則僅釀造一至二桶，售完即斷貨。
Beer Rush Taproom
地址：台北市光復南路260巷25號1樓
電話：0908-696-790
營業：
Mon-Thu 15:30-23:30
Fri-Sat 15:30-00:00
Sun 15:30-22:30
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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