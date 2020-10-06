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全聯PX Pay新服務免出門、免帶現金 一指搞定生活繳費
帶領許多婆媽進入行動支付世界的全聯「PX Pay」，從2019年5月底推出至今1年多即衝破750萬下載數，為讓消費者使用更便利，全聯宣布自10月7日起再推出生活繳費服務，只要綁定銀行帳戶，不僅能隨時查詢，還可立即繳納信用卡費、電信費、公營事業及規費等帳單，免出門、免排隊，比便利商店還方便，會員使用PX Pay完成任一種生活繳費，最多還可再賺600福利點。
根據統計，每人每年要繳納約100張帳單，其中超過5～6成的消費者持現金在便利商店臨櫃繳納。為服務龐大的繳費市場需求，PX Pay鎖定家庭生活繳費的管理者，也是全聯主力客群中的女性消費者，與凱基銀行合作開發生活繳費服務，本次上線功能共有4大服務特色，包括支援最多銀行帳戶，包含郵局、農漁會、信用合作社等；免外出一指查詢帳單，能即時查詢、即時繳費；還有智慧提醒不再怕逾期、繳費紀錄筆筆保留可隨時查詢等。目前可繳納項目有28家信用卡費、4家電信費、9家銀行貸款與全民健保、停車、台北市水費等公營事業繳費項目，PX Pay將持續增加繳費內容，成為消費者最便利的繳費平臺。
為鼓勵會員使用PX Pay繳費，全聯自10月7日起至12月3日期間推出「用PX Pay一指搞定你的生活繳費 再賺600福利點」雙重活動，完成任一繳費設定，即贈100福利點，每位會員限贈送1次；而首次完成任一繳費項目，即贈300福利點，第二筆（含）後每筆贈100福利點，累計最高贈送600福利點，繳越多贈越多。
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