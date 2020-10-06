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巴黎時裝周／GIVENCHY新任創意總監 首季作品「鍊」住人心
GIVENCHY以靜態展示會曝光2021春夏系列，這也是Matthew M. Williams入主品牌成為創意總監之間後的首季作品，以他擅長的各式金屬配件與鎖鍊，為GIVENCHY帶來不同面貌。
Matthew M. Williams先是運用官方IG曝光拼圖般的預告圖片，藉由提前釋出的象徵符號、訊息來窺見新作，後續發表的男、女裝企欲表達充滿力量卻又隨性不費力的氛圍，反映精品世界中的人文調性。依循Matthew M. Williams擅長的街頭元素，金屬配飾為重要設計，其中的「情人鎖」作為中性風格飾品、結合功能性與裝飾性，成為一大亮點，也藉此緬懷塞納河上巴黎藝術橋上已被拆除的情人鎖，也延伸象徵著Matthew M. Williams對於GIVENCHY的承諾。
本季致敬品牌過往的經典設計，從Hubert de Givenchy先生所設計的大幅環狀縐褶幔帳、空氣感透明材質面料、頸部流線剪裁以及鏤空後背的設計，到McQueen時期的羊角造型……等，Matthew M. Williams以有趣又充滿實用主義的方式重現；全新的中性風格手袋男女皆宜，成為GIVENCHY新成員，搭配字母G金屬鏈條為其標誌特色。
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