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全家便利商店首賣現煮「厚豆乳拿鐵」！還有「燒丼」聯名鮮食新貨到

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店與「燒丼」第4度聯名合作，10月7日起限量開賣店內人氣款「糖燻豚野狼125」，另有飯糰、炒麵、洋芋片等新品項。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與「燒丼」第4度聯名合作，10月7日起限量開賣店內人氣款「糖燻豚野狼125」，另有飯糰、炒麵、洋芋片等新品項。圖／全家便利商店提供

看好豆乳商機，全家便利商店再度與嘉義地方創生農產品牌「榮町」攜手，使用具有產銷履歷、100%國產契作大豆，10月7日起推出超商現煮飲料中首見的「厚豆乳拿鐵」，同步開賣單瓶的「榮町厚豆乳」，讓大人、小孩都能一起享用。

全家便利商店今年8月與「榮町」合作推出厚豆乳霜淇淋，創下年度霜淇淋新口味排行前3名，10月7日新推出僅有少數咖啡專賣店販售的「厚豆乳拿鐵」，以Let’s Café 咖啡為基底，加上一整瓶使用100%國產大豆研磨製成的「榮町」厚豆乳，打造兼具豆乳香與咖啡香的豆乳拿鐵，售價55元，冷熱皆可選擇，10月7日至10月20日可享第2杯7折優惠；同步開賣的「榮町厚豆乳」每瓶售價32元，10月7日至10月20日6瓶「榮町厚豆乳」搭配家庭號匠土司一包可享優惠價188元。

迎接雙十連假，全家便利商店強打一系列鮮食、飲料、零食，10月7日起與最強燒肉專門店「燒丼」4度聯名，限量開賣店內人氣款「糖燻豚野狼125」，以糖燻野郎刷醬搭配肥瘦均勻豚五花，完美呈現燒丼門市的特色與風味，售價125元，同步推出照燒雞腿日式炒麵、大口鬼椒雞飯糰、月見培根漢堡排堡、燒丼牛野郎丼洋芋片等；10月14日起接續推出「濃起司鬼椒雞炒飯」，將炙燒鬼椒雞腿排搭配搭上高溫爆炒的咖哩炒飯，口感濃郁辛辣口感。

全家便利商店「滿餡麵包」也再推兩款新口味，「鮪魚玉米滿餡麵包」售價38元，10月7日至10月11日於全家便利商店App隨買跨店取可享3入特價88元；將於10月13日推出的「芋頭奶油滿餡麵包」選用大甲芋頭，拌入芋頭顆粒與天然奶油共同熬煮，售價35元，10月14日至10月18日在全家便利商店App隨買跨店取可享3入特價88元。

此外，10月9日至10月11日全家便利商店推出會員限定特大冰美式咖啡2杯特價66元、每人每日限購2組；酷繽沙2杯特價100元，活動期間每日限量1萬份，會員每日限購2組。

珍煮丹雙料泰泰奶，售價40元。圖／全家便利商店提供
珍煮丹雙料泰泰奶，售價40元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與「燒丼」第4度聯名合作，10月7日起限量開賣店內人氣款「糖燻豚野狼125」，另有飯糰、炒麵、洋芋片等新品項。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與「燒丼」第4度聯名合作，10月7日起限量開賣店內人氣款「糖燻豚野狼125」，另有飯糰、炒麵、洋芋片等新品項。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「榮町」攜手，10月7日起推出超商現煮飲料中首見的「厚豆乳拿鐵」，同步開賣單瓶的「榮町厚豆乳」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「榮町」攜手，10月7日起推出超商現煮飲料中首見的「厚豆乳拿鐵」，同步開賣單瓶的「榮町厚豆乳」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「榮町」攜手，10月7日起推出超商現煮飲料中首見的「厚豆乳拿鐵」，同步開賣單瓶的「榮町厚豆乳」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「榮町」攜手，10月7日起推出超商現煮飲料中首見的「厚豆乳拿鐵」，同步開賣單瓶的「榮町厚豆乳」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與「燒丼」第4度聯名合作，10月7日起限量開賣「糖燻豚野狼125」，售價125元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與「燒丼」第4度聯名合作，10月7日起限量開賣「糖燻豚野狼125」，售價125元。圖／全家便利商店提供

便利商店 咖啡

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