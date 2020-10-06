用餐送湯、變裝送甜點！Lady nara推5款萬聖節限定餐

隨著萬聖節即將到來，來自曼谷的網美系餐廳「Lady nara」今年以「女巫派對」為主題，藉由萌鬼裝飾結合經典料理，限時推出一系列萬聖節限定餐點。另外還有舉行抽獎送4人套餐、變裝送甜點、用餐送湯品等一系列應景活動。

融合傳統泰式烹調手法與世界各地風味料理的「Lady nara」，乃是獲得泰國米其林推薦的NARA Thai Cuisine的姊妹品牌。除了網美系餐點、下午茶之外，還透過花卉、孔雀椅等元素，打造出浪漫的用餐環境。2019年，Lady Nara在台北統一時代百貨開設台灣首間門市，目前全台共有4間門市。

10月7日至11月1日期間，Lady nara針對萬聖節，限時推出2款主餐、1款甜品，以及2款特調飲品，均帶有濃厚的俏皮鬼怪元素。「法靈眼泰式墨魚麵」以泰式魔法醬、墨魚麵為主，配上蛋白小靈眼增添神秘感，每份300元。「萌鬼出沒墨魚燉飯」則是將墨魚燉飯藏於蛋皮鬼怪袍下，還吃到到蝦仁、花枝、蟹肉等配料，每份300元。另外還有南瓜口味舒芙蕾配上卡士達醬的「幽靈墳墓南瓜舒芙蕾」甜品，以及惡魔的心機、巫婆的誘惑等2款甜品，售價自200元起。