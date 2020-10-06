威士忌也Hybrid Nikka英日混血無年份酒款問世

在威士忌的世界裡，也有「混血兒」嗎？有的。日本Nikka威士忌日前推出一款全新的無年份調和式威士忌「奏樂（Session）」，不是日本威士忌，也不是蘇格蘭威士忌，而是一款混合了日本與蘇格蘭血統的調和式威士忌。

這款「奏樂」，採用來自於Nikka旗下的日本威士忌酒廠——余市與宮城峽的麥芽威士忌原酒，與來自於蘇格蘭高地產區的Ben Nevis的麥芽威士忌原酒調和而成，酒精濃度43%，容量700毫升。

爲什麼Nikka會選擇使用Ben Nevis酒廠的原酒呢？因爲早在1989年，日本Nikka就已經收購了Ben Nevis酒廠，因此出現Nikka與Ben Nevis酒廠的「Hybrid威士忌」原酒，也就十分合理了。

至於是不是因為余市與宮城峽的麥芽威士忌原酒產量不足，而必須採用蘇格蘭Ben Nevis酒廠的原酒來進行調和？關於這一點，尚無法證實。

這款Nikka「奏樂」聞起來帶有新鮮橘子和蘋果香氣，並伴有麥芽和香草的甜香；口感如奶油般柔順，將淡淡的甜味、果味和橡木風味緊密融合在一起，尾韻帶著淡淡的泥煤煙燻風味。

Nikka「奏樂」在日本採限量預售，目前首批已經完售。

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