需上網預約！台灣大哥大「8款iPhone指定機種換電池」限時特價990元

台灣的超商密度在全球可是數一數二的高！其中又以小7的數量最多，有時候甚至一條馬路上就有個兩三家，24小時都開著，讓大家的生活方便到不行～家附近只要有它，一切都不用煩惱啊！

2020-10-06 15:11