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需上網預約！台灣大哥大「8款iPhone指定機種換電池」限時特價990元
想要讓舊iPhone用得更久嗎？台灣大哥大宣布針對8款iPhone指定機種推出更換電池限時優惠價，10月31日前上網預約登記更換電池，iPhone 6、6 Plus、6s、6s Plus、7、7 Plus、8、8 Plus等8款指定機種可享更換電池優惠價990元，非本次活動指定的iPhone機種換修電池也可享8折優惠。
為了滿足廣大果粉需求，台灣大哥大不定期針對指定款iPhone推出原廠電池換修優惠，換修對象不限台灣大哥大用戶，今年前兩波換修活動均獲得熱烈迴響，8款指定iPhone機種電池10月31日前預約換修限時優惠價990元，約為原價1,890元的52折，也可使用振興三倍券付款。
台灣大哥大表示，本次優惠活動採取預約制，消費者需先上網預約取得活動資格，待收到簡訊通知後再到門市送件換修，活動及預約資訊可參考台灣大哥大FB粉絲專頁。如果非本次活動指定iPhone機種，換修電池則無須預約，請於活動期間內將設備送至全台myfone門市。
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