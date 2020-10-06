珍妮佛羅培茲丸子頭、露腹肌 辣秀首個COACH聯名包款
COACH全球代言人珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）魅力未減當年，一舉一動仍備受矚目，近期她秀出了COACH x Jennifer Lopez聯名Hutton手袋，不意外是粉紅色系，少女心滿滿加上都會風的設計，搭襯丸子頭、露腹肌造型，半百的青春力爆發。
由COACH執行創意總監Stuart Vevers和代言人、歌手兼演員珍妮佛羅培茲聯手設計的第一個單品，就是這一款COACH x Jennifer Lopez聯名Hutton手袋，以受歡迎的Hutton輪廓增添摩登元素，展現珍妮佛羅培茲的個性。包款本身以牛皮、蛇皮拼接打造而成，鑲嵌別緻的吊牌及故事皮牌，每個包款都印有Jennifer Lopez親筆簽名，身為斜槓當代女性的珍妮佛羅培茲在設計時，以滿足各種風格與生活需求的實用為觀點打造，因而誕生這款適合忙碌都會生活適用的Hutton手袋。
推出聯名手袋的同時，COACH也發布一系列短片，透過珍妮佛羅培茲身為製作人、舞者與音樂人的多元生活面向，來呼應聯名Hutton的設計，珍妮佛羅培茲表示，「我喜歡COACH x Jennifer Lopez聯名Hutton手袋運用的撞色皮革、拋光金屬配件，看起來自信亮眼、時髦有型，讓我出席任何場合都能選搭。」
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