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氣溫漸涼更是揮竿好時刻！adidas、TaylorMade新款球衣搶市

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
adidas Golf則推出秋冬款adicross系列服飾，沿襲一貫冷調配色，並從復古潮流元素中汲取靈感。圖／adidas Golf提供
adidas Golf則推出秋冬款adicross系列服飾，沿襲一貫冷調配色，並從復古潮流元素中汲取靈感。圖／adidas Golf提供

進入秋天，逐漸變涼的氣溫，對高爾夫球球友來說，絕對是最佳的揮竿時刻，所以adidas Golf跟TaylorMade紛紛推出新款球衣，要讓消費者在果嶺上不只盡情打球，還能耍帥！

逐漸轉涼的氣候適合採取洋蔥式穿搭，TaylorMade的羊毛外套利用經典稜角線條設計，選用羊毛材質帶來溫暖及柔軟的觸感，前側內裡也添加防風設計，滿足場內外的禦寒需求，而利用彈性編織技術，不僅減少了一般羊毛外套的厚重感，更能維持挺拔外型。女款羊毛外套亦添加腰線設計，展現簡約時髦造型。除了羊毛外套，亮眼的主題色「芥末黃」也為女性球友增添吸睛的穿搭選擇，上衣採彈性伸縮的平滑布料，提供擊球時的舒適度，腰間的收腰設計以及擋風的微立領巧思，搭配防風、防潑水的撞色輕質褲裙，兼具保暖功能與時尚的輕巧外型。

另外，adidas Golf則推出秋冬款adicross系列服飾，沿襲一貫冷調配色，並從復古潮流元素中汲取靈感，打造包括休閒西裝套裝、羊羔絨外套、紳士帽等多樣款式商品。除了造型外觀更為簡約以外，同時具備更多機能設計，像是可提升靈活性彈性布料的運用，藉以保有在場上穿著時的舒適及延展性，而內裡則使用輕便吸汗的材質，即使在場下從事步行、慢跑等活動也都十分合適。在上衣的設計上增加下襬處縮口與抽繩，讓球友可以依照自己的身形自由調整，，並滿足不同場合與情境的穿搭需求。

adidas Golf adicross男短袖Polo衫2,690元。圖／adidas Golf提供
adidas Golf adicross男短袖Polo衫2,690元。圖／adidas Golf提供

adidas Golf adicross女裝連帽外套2,690元。圖／adidas Golf提供
adidas Golf adicross女裝連帽外套2,690元。圖／adidas Golf提供

採用彈性伸縮布料，具吸濕快乾功能的立領長袖上衣。圖／TaylorMade提供
採用彈性伸縮布料，具吸濕快乾功能的立領長袖上衣。圖／TaylorMade提供

彈性編織、防風設計的羊毛外套。圖／TaylorMade提供
彈性編織、防風設計的羊毛外套。圖／TaylorMade提供

adidas 保暖

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