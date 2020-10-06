10月佳士得、富藝斯現當代藝術網拍 聚焦潮流藝術家
疫情促成國際拍賣行加速於網路拍賣藝術品的腳步，不僅推出場次愈來愈穩定、拍品的設定方向也愈來愈明確精準。佳士得（Christie’s）香港呈獻秋季網上專場拍賣「現代及當代藝術網拍：流動的盛宴」自10月6日起至20日止開放競標；富藝斯（Phillips）的第二場當代藝術網路拍賣「24/7」則將於10月9日至19日登場，希望延續去年10月首場97%的高成交率的好成績。
佳士得「現代及當代藝術網拍：流動的盛宴」受海明威的同名小說啟發，拍品包括了一系列來自世界各地的現當代藝術佳作。焦點拍品包括五木田智央「死亡之舞」舞姿旖旎的女性，雕塑品則有當紅藝術家KAWS的「同伴（棕色）」以及傑夫昆斯的繽紛氣球雕塑。除了達米恩赫斯特的版畫，還有多件當紅日本藝術家奈良美智、六角彩子與MADSAKI的畫作，以及韓國藝術家SAMBYPEN的作品。
富藝斯今年的「24/7」當代藝術網拍，涵蓋奈良美智、草間彌生、MR.、Banksy、KAWS和Daniel Arsham等炙手可熱當代藝術家作品，另外，今次網拍也特別收錄一組瑪莉娜克魯斯（Marina Cruz）、羅比德維安東諾（Roby Dwi Antono）及亞歷克斯菲斯 （Alex Face）等年輕東南亞藝術家的創作。亮點拍品將於10月9至18日在香港K11 MUSEA 6樓的K11 Art & Cultural Centre與富藝斯私人洽購部門所呈現的「Keith Haring: Falling Up」同場展出。
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