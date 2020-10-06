賈靜雯 擔任寶格麗精品店開幕剪綵嘉賓
寶格麗位於台北晶華酒店的精品店全新改造後下午正式剪綵開幕，寶格麗邀請賈靜雯擔任剪綵嘉賓，她以一身寶藍色禮服與BVLGARI Le Magnifiche系列頂級藍寶石、祖母綠與鑽石項鍊和同系列耳環相映襯，再搭配Fiorever 系列頂級鑽石與藍寶石戒指與Serpenti Seduttori Tourbillon 白金陀飛輪鑽錶，展現女神風範，賈靜雯也表示，雖然因為疫情無法親臨羅馬的總店，但是這次寶格麗空運了約十億元台幣的珠寶到台灣，也算是另類的親臨現場。
彩寶藝術大師寶格麗是來自義大利的當代珠寶巨擘，台北晶華酒店精品店承襲羅馬康多堤大道總店，以Peter Marino形象概念在晶華酒店二樓大廳嶄新開幕。今年同時是歡慶寶格麗於麗晶精品開店20周年與晶華酒店30周年。
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