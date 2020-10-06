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百萬金表太閃耀！Bell & Ross新款BR05腕表金閃耀
在所有金屬裡，金色除了因為稀有、高價，更因為黃金帶來飽滿、甜美的色澤與光芒，令人從美感、成色、聯想，總是愛不釋手。柏萊士（Bell & Ross）推出新款BR 05系列Blue Gold腕表，以黃金表殼、鏈帶搭配藍色表面，金藍輝映、高雅而動感。
Bell & Ross在2019年推出BR 05系列，也是品牌第五個重要系列。透過揉和方形與圓形，打造出混圓、動感的全新設計印象。而BR 05 Blue Gold腕表最為迷人之處，更在於表殼、表圈精細的倒角與霧亮面打磨，同時當手腕轉動時，鍊帶不同的反光折射，是手腕上流轉有光的奢華美景。
江詩丹頓（Vacheron Constantin）的Overseas也有一只玫瑰金表殼與鍊帶搭配藍色的款式，由於Overseas的鍊帶使用了馬爾他十字的設計，轉動時鮮明的線條與幾何結構，串連起表廠200多年的深邃歷史。
最後百年靈（Breitling）也有一款為女性獻上、35毫米的Navitimer自動女表。原本Navitimer系列已有一款黑色表面、玫瑰金的飛返計時碼表，七排、斜式鍊帶頗具辨識度；2020年品牌則為女性帶來中性尺寸的自動上鍊款，搭配珍珠母貝、鑽石時標，同樣的閃耀，成為女性手腕上的金色華麗一瞬。
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