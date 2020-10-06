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基隆好物市集創意鞋、造型皂、迴紋針罐頭 濃濃海港味

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆好物市集創意鞋、造型皂、迴紋針罐頭等濃濃海港味。記者游明煌／攝影
基隆好物市集創意鞋、造型皂、迴紋針罐頭等濃濃海港味。記者游明煌／攝影

基隆市文化局舉辦的「2020基隆好物」今天舉辦店家成果發表會，有創意人工鞋、基隆嶼造型手工皂等多種展現基隆味的文創商品，將配合國慶晚會在基隆，9、10日2天進行實體販售，讓來自各地的民眾可以感受屬於基隆在地文創能量。

副市長林永發表示，基隆好物今年邁入第五年，搭配國慶晚會在基隆實體展售，無論是基隆好物、好鞋、好料等各方面都精采豐富；文化局副局長李添慶指出，國慶好市集，消費累積每100元有1點，集滿4點就可參加抽獎拿好禮。

工業設計會理事長張漢寧表示，基隆好物執行5年來，基隆已有超過30家文創業者接受輔導，發掘青年返鄉創業成功模式，邀業界知名設計師和在地業者合作共創。今年深化輔導過往成功案例3家業者再重新提升創作能量，另3家是今年新開發業者，藉設計師導入合作開發新商品。

文化局表示，這次徵集包括泰機車、凡人與路、沐澧mooni曾參與過文創輔導計畫在地品牌，以及今年度決選出具文創發展潛力文創業者喳吧皮革工作室、索拉花藝設計工作室及女花工作室。媒合專業設計團隊進行6家品牌深化輔導，執行產品設計及品牌形象改造，6店家以「型、禮、鞋、料、藝、禮」進行專屬設計。

國慶好物市集由基隆好物市集20攤及陽明海洋藝術館執行的好港市集36攤聯合舉辦，民眾有機會將文創推廣商品基隆好繪（繪本及12色鉛筆組）、基隆保物（造型迴紋針罐頭）、沐澧基隆嶼造型手工皂或基隆好物驅蚊貼片帶回家。現場提供消費抽獎。

好物市集9日下午1時到晚間10時在港西街西二倉庫後線。好港市集9、10日下午1時到晚間8時在陽明海洋文化藝術廣場。

基隆好物市集創意鞋、造型皂、迴紋針罐頭等濃濃海港味。記者游明煌／攝影
基隆好物市集創意鞋、造型皂、迴紋針罐頭等濃濃海港味。記者游明煌／攝影
基隆好物市集創意鞋、造型皂、迴紋針罐頭等濃濃海港味。記者游明煌／翻攝
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基隆好物市集創意鞋、造型皂、迴紋針罐頭等濃濃海港味。記者游明煌／攝影
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