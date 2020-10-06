寶可夢悠遊卡又回來了 悠遊付會員限時不限量預購

繼DS4造型悠遊卡、寶可夢造型悠遊卡-3D寶貝球被搶購一空後，為不讓上次沒搶到的寶可夢迷有遺憾，悠遊卡公司預計在10月下旬再次推出寶可夢3D造型悠遊卡，並讓悠遊付會員獨享預購「限時不限量」，尚未加人悠遊付會員的民眾可趁預購前搶得先機。

寶可夢造型悠遊卡-3D寶貝球為史上最熱銷的造型悠遊卡之一，去年首次開賣14000個瞬間秒殺，為回饋悠遊付會員，決定再次復刻寶可夢造型悠遊卡，並讓悠遊付會員獨享預購，用悠遊付在PChome 24h購物付款即可擁有。

悠遊卡公司表示，寶可夢造型悠遊卡預計在10月中下旬與PChome 24h購物合作開放「限時不限量」預購，預購活動限定悠遊付會員參加，每人限購1個，欲購買民眾可注意悠遊卡官網、EasyWallet悠遊付APP、LINE官方帳號及臉書粉絲團了解詳細開賣日期。

悠遊付從10月5日起在PChome 24h購物可綁定信用卡消費，自10月13日至10月25日，使用悠遊付綁定信用卡完成支付，單筆消費享10%悠遊付儲值金回饋，每個帳戶最高回饋600元，活動總回饋金額為120萬元。

10月15日至12月31日止全通路使用悠遊付綁定信用卡，單筆消費滿200元回饋20元悠遊付儲值金，每個帳戶回饋上限100元。此外，在10月15日至10月25期間，民眾用悠遊付綁定信用卡在PChome 24h購物消費，滿600元即可拿到700元回饋。