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吳慷仁取代畢書盡成小林眼鏡代言人 TRESBIND攜手部落客要你搭出自信

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
小林眼鏡繼與畢書盡Bii合作後，找來金鐘視帝吳慷仁出任年度代言人，以專業形象詮釋品牌的精神。圖／小林眼鏡提供
小林眼鏡繼與畢書盡Bii合作後，找來金鐘視帝吳慷仁出任年度代言人，以專業形象詮釋品牌的精神。圖／小林眼鏡提供

連鎖品牌KOBAYASHI小林眼鏡繼與畢書盡Bii合作後，找來金鐘視帝吳慷仁出任年度代言人，以專業形象詮釋品牌的精神。而設計師眼鏡品牌TRESBIND則與日本時尚部落客聯手，透過漫步街頭的造型搭配，凸顯其前衛與時尚的設計。

今年適逢小林眼鏡成立40周年，所以力邀吳慷仁成為全新年度代言人，在形象廣告中，他回顧自己的演員之路，一路從群眾演員演到男主角，最後成為代言人。聊到自己的配鏡經驗，吳慷仁也表示常需要專注於研讀劇本及長期面對鏡頭，對於日常所配戴的眼鏡品質要求非常高。所以，小林眼鏡為了慶祝創立滿40周年，特別推出配柯達鏡片品牌月活動，從即日起至2021年1月15日，只要配柯達完美UV鏡片加1元就多1片，加價4,000元還能升級全視線G8鏡片。

小林眼鏡繼與畢書盡Bii合作後，找來金鐘視帝吳慷仁出任年度代言人，以專業形象詮釋品牌的精神。圖／小林眼鏡提供
小林眼鏡繼與畢書盡Bii合作後，找來金鐘視帝吳慷仁出任年度代言人，以專業形象詮釋品牌的精神。圖／小林眼鏡提供

不同於小林眼鏡找單一代言人的作法，設計師眼鏡品牌TRESBIND則更在乎如何更融入你我的生活中，因此與十餘位的時尚部落客聯手，透過每人詮釋的角度，讓人找到屬於自己的風格。無論是熱愛簡潔穿搭，還是善用色彩碰撞呈現視覺的衝擊的造型、復古衣著，在TRESBIND的系列產品中，都能找到合適對應的太陽眼鏡。TRESBIND強調的是，消費者都能在搭配造型時，找到樂趣，進而展現有自信的樣貌。

小林眼鏡繼與畢書盡Bii合作後，找來金鐘視帝吳慷仁出任年度代言人，以專業形象詮釋品牌的精神。圖／小林眼鏡提供
小林眼鏡繼與畢書盡Bii合作後，找來金鐘視帝吳慷仁出任年度代言人，以專業形象詮釋品牌的精神。圖／小林眼鏡提供

小林眼鏡繼與畢書盡Bii合作後，找來金鐘視帝吳慷仁出任年度代言人，以專業形象詮釋品牌的精神。圖／小林眼鏡提供
小林眼鏡繼與畢書盡Bii合作後，找來金鐘視帝吳慷仁出任年度代言人，以專業形象詮釋品牌的精神。圖／小林眼鏡提供

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