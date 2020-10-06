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準影帝林柏宏要當第一怪 MIDO表上手夢遊希臘神殿

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
具有鏤空設計、日內瓦波紋修飾的機芯，近距離欣賞更能心領神會。圖 / MIDO提供。
具有鏤空設計、日內瓦波紋修飾的機芯，近距離欣賞更能心領神會。圖 / MIDO提供。

以「怪胎」入圍57屆金馬獎的林柏宏，有望二度摘金成為準影帝。今日出席美度表記者會以一身高領藍色毛衣搭配千鳥格西裝，發誓不當影壇第一帥、但想成為影台第一怪。

2016年曾以「六弄咖啡館」獲第53屆金馬獎最佳男配角的林柏宏，今年二度入圍。在電影「怪胎」中表現可圈可點、呼聲極高；而今日記者會時當被問到是否想成為金馬第一帥時則笑稱，更想成為影壇第一「怪」；喜愛戶外活動的他則表示，由於喜愛旅遊、戶外運動，對手上配戴手表的細節、故事性都相當重視，而一旦旅遊解禁的話，最想去的國家與欣賞的建築則是希臘，因為希臘神殿帶給他很多故事性的聯想、卻又真實存在眼前，一如手上配戴的MIDO Multifort鏤空限量腕表

Multifort鏤空限量腕表是年度新品、也是該系列少見具備鏤空、手上鍊機芯、鈦金屬三項特色的表款。44毫米鈦金屬表殼並經黑色PVD電鍍，輕量、帶有酷炫的科技感，同時宛如漩渦般的鏤空設計，呼應美度（MIDO）過往常從世界知名建築汲取靈感並微縮為腕表設計。錶款的夾板並具日內瓦波紋修飾並經三方位調校，手上鍊機芯並具46小時動力儲存、全球限量999只。

此外MIDO並從十月起於全省四間品牌直營店進行巡迴表展，首站選擇於遠百信義A13，帶來刺激的VR虛擬實境裝置，以及動態燈箱，讓人留下彷如跳水板上的奇蹟美照。表展已從即日起開始，並陸續移師高雄漢神巨蛋、台南新光三越西門店與板橋大遠百二樓，直至11月18日止。

林柏宏今日出席MIDO新品Multifort鏤空腕表記者會，並寫下年度觀察字「空」，呼籲學習放下，也像鏤空腕表的深邃細節。圖 / MIDO提供。
林柏宏今日出席MIDO新品Multifort鏤空腕表記者會，並寫下年度觀察字「空」，呼籲學習放下，也像鏤空腕表的深邃細節。圖 / MIDO提供。
林柏宏今年再度以「怪胎」入圍第57屆金馬獎，問鼎影帝寶座。圖 / MIDO提供。
林柏宏今年再度以「怪胎」入圍第57屆金馬獎，問鼎影帝寶座。圖 / MIDO提供。
一旦疫情解除，表示最想去希臘神殿旅遊的林柏宏，對於細節與故事性特別著迷。圖 / MIDO提供。
一旦疫情解除，表示最想去希臘神殿旅遊的林柏宏，對於細節與故事性特別著迷。圖 / MIDO提供。
MIDO，先鋒系列（Multifort）系列鏤空限量表，44毫米，鈦合金，手上鍊機芯，時間顯示，63,200元。圖 / MIDO提供。
MIDO，先鋒系列（Multifort）系列鏤空限量表，44毫米，鈦合金，手上鍊機芯，時間顯示，63,200元。圖 / MIDO提供。
具備輕量化鈦金屬表殼、鏤空設計與手上鍊機芯的Multifort腕表，全球限量999只，展現瑞士機械腕表的金工之美。
具備輕量化鈦金屬表殼、鏤空設計與手上鍊機芯的Multifort腕表，全球限量999只，展現瑞士機械腕表的金工之美。

腕表 希臘 建築

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