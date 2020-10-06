準影帝林柏宏要當第一怪 MIDO表上手夢遊希臘神殿

以「怪胎」入圍57屆金馬獎的林柏宏，有望二度摘金成為準影帝。今日出席美度表記者會以一身高領藍色毛衣搭配千鳥格西裝，發誓不當影壇第一帥、但想成為影台第一怪。

2016年曾以「六弄咖啡館」獲第53屆金馬獎最佳男配角的林柏宏，今年二度入圍。在電影「怪胎」中表現可圈可點、呼聲極高；而今日記者會時當被問到是否想成為金馬第一帥時則笑稱，更想成為影壇第一「怪」；喜愛戶外活動的他則表示，由於喜愛旅遊、戶外運動，對手上配戴手表的細節、故事性都相當重視，而一旦旅遊解禁的話，最想去的國家與欣賞的建築則是希臘，因為希臘神殿帶給他很多故事性的聯想、卻又真實存在眼前，一如手上配戴的MIDO Multifort鏤空限量腕表。

Multifort鏤空限量腕表是年度新品、也是該系列少見具備鏤空、手上鍊機芯、鈦金屬三項特色的表款。44毫米鈦金屬表殼並經黑色PVD電鍍，輕量、帶有酷炫的科技感，同時宛如漩渦般的鏤空設計，呼應美度（MIDO）過往常從世界知名建築汲取靈感並微縮為腕表設計。錶款的夾板並具日內瓦波紋修飾並經三方位調校，手上鍊機芯並具46小時動力儲存、全球限量999只。