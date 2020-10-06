「泥煤哥」出招 首發12年常態酒款

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

總部位於蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）的獨立裝瓶廠道格拉斯・蘭恩（Douglas Laing & Co.），推出「泥煤哥12年（Big Peat 12 Years Old）」及「大玩家12年（Epicurean 12 Years Old）」酒款，兩個酒款都是常態性商品。

「泥煤哥12年」融合來自艾雷島的單一麥芽威士忌，以酒精濃度46%原色原味呈現，與「泥煤哥」系列其他商品一樣，不使用冷凝過濾，也不使用焦糖調色。聞香上充滿炙燒橡木的香氣，煙囪煤煙和岩鹽輔以紅糖和篝火灰燼氣味，是別具個性的艾雷島風味。這也是「泥煤哥」首款有酒齡標示的常態性商品。

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※飲酒過量，害人害己。

「大玩家12年」則使用低地產區的單一麥芽威士忌勾兌而成，順應品牌靈魂人物「大玩家」的雅痞時尚風格，酒款中充滿了柑橘皮、成熟的桃子、淡淡的香料香氣，以及在味蕾上迸發的椰子片和青草芬芳，風格細膩優雅。同樣的，「大玩家12年」以原色、原味呈現，不使用冷凝過濾，也不使用焦糖調色。

道格拉斯・蘭恩董事總經理Chris Leggat表示：「自2013年加入道格拉斯・蘭恩以來，看著『泥煤哥』一路以來的成長，並帶動同系列『大玩家』品牌的誕生，讓我們倍感興奮。兩者在口味上截然不同，都能夠符合專業威士忌粉絲的味蕾探索需求。」

這兩個全新酒款，預計11月份在全台各大酒類專賣店上架。

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