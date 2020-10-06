寶可夢3D寶貝球悠遊卡復刻回歸 悠遊付會員限定預購

上次沒搶到「寶可夢造型悠遊卡-3D寶貝球」的民眾注意了！悠遊卡公司為慶祝悠遊付會員突破50萬人，將在10月中下旬「限時不限量」推出悠遊付會員獨享在PChome 24h購物預購復刻版寶可夢3D造型悠遊卡的活動，想預購的民眾可得把握時間申請加入。

此外，悠遊付即日起在PChome 24h購物上也可綁定信用卡消費，並將同場加映綁定信用卡的高額回饋活動，自10月13日至10月25日，使用悠遊付綁定信用卡完成支付，筆筆享10%悠遊付儲值金回饋，每個帳戶最高回饋600元（活動總回饋金額120萬元）；再加上10月15日至12月31日全通路使用悠遊付綁定信用卡完成支付，消費每滿200元就回饋20元悠遊付儲值金（依此類推，每個帳戶回饋上限100元），等於在PChome 24h購物消費，可輕鬆拿到雙重回饋。

悠遊卡公司表示，預購活動限定悠遊付會員參加，需使用悠遊付在PChome 24h購物付款，每人限購乙個，詳細開賣日期請密切注意悠遊卡官網、EasyWallet悠遊付App、LINE官方帳號及臉書粉絲團。