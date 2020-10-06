最美最狂小7大集合！全台20款「神奇地標門市」還不快衝一波

厲害的小7門市就在你身邊

台灣的超商密度在全球可是數一數二的高！其中又以小7的數量最多，有時候甚至一條馬路上就有個兩三家，24小時都開著，讓大家的生活方便到不行～家附近只要有它，一切都不用煩惱啊！

其實，不只是方便，我們的好朋友小7還推出了各式各樣的限定聯名店、主題店、特殊造型店，把各地門市打造成不同的樣子，掀起一波踩點拍照打卡的熱潮，你跟上了嗎？

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，帶大家看看全台灣最夯最美最狂的小7「神奇地標門市」是哪些！

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第15名：7-11X可口可樂

台北威京門市

紅白交錯的空間，充滿摩登感，踏進小七與可口可樂的聯名門市，完全就像是走進可口可樂歷史博物館，不只可以感受到空間裡的活潑氛圍，還能一窺可口可樂的歷史。

除此之外，店內還展出許多國內外絕版品，連Karl Lagerfeld 2011年設計的瓶身也看得到喔～

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第14名：7-11X海尼根

台北南京門市

台北南京門市是全球首間海尼根品牌概念店，酒鬼踏進來肯定是出不去～店內裝潢是chill到不行的工業風之外．更有由遠從荷蘭阿姆斯特丹海尼根博物館空運來台的各式限定商品喔！

不只各種海尼根周邊可選購，加上太空生啤機，踏進來就能現飲新鮮啤酒，好幸福啊！

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第13名：7-11X瑪莎拉蒂

台北日內瓦門市

小7品牌聯名中最狂的，莫過於位在內湖的「瑪莎拉蒂聯名店」，誰能想得到把小七打造成超跑精品店呢，整個就有種奢華的chill感，孩子們還不快一起來態度一下！

台北日內瓦門市不只空間寬敞舒適，地板被設計成賽車格圖案，整體店面設計得非常氣派，猛一路過還會以為是真的超跑車行呢！

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第11名：7-11XSanrio三麗鷗

台北六福門市、台北欣漢華門市

小七的三麗鷗家族聯名店，完全就是讓人走進去直接被可愛死的超萌門市～店裡有一隻內一米七的大型Hello Kitty公仔，就這樣散發著聖光迎賓（招手），資深凱蒂迷絕對不能錯過！

粉嫩色系的空間，帶來舒服的好心情，還有讓網美邊叫邊拍的三麗鷗成員絨毛牆，每隻經典角色的絨毛娃娃可愛到爆，整間店360度完整佈滿三麗鷗家族元素，喜歡三麗鷗家族的人進來一定瘋掉。

第8名：樂高積木主題

台中億承門市

位在台中清水的億承門市，被打造成全台第一間樂高積木主題的小七門市，外觀看起來顏色多多好可愛，座位區有一面樂高積木造型的彩色牆面，樂高迷們千萬不要錯過！

開幕沒多久就成為ig拍照打卡熱點，充滿七彩繽紛元素的門市外觀超吸睛，大人小孩都像被迷惑一樣，路過就想要進去一探究竟！

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第6名：7-11X迪士尼

台北台場門市

台灣限定的「米奇與好朋友主題店」可是耗時一年打造而成，以迪士尼經典的紅、藍、白色做設計，整間店從上到下各個角落都可以看到米奇、米妮的身影。

店面特別掛上米奇店招牌，和一般門市做出區隔，還有48個大頭米奇、米妮蝴蝶的造型椅子，超級可愛，最吸睛的莫過於門口柱子上和人一樣高的霓虹燈米奇，先衝一波拍照了各位！

第5名：7-11X史努比

台北紹興門市、台北興忠門市

小七和SNOOPY史努比的聯名店完全讓史努比粉癡狂，店面充滿了美式復古工業風格和繽紛色彩，可以看到PEANUTS歷年來的經典元素。



店門口更是掛著「史努比大頭店招」，遠遠就可以找到門市，店內更是不得了，一隻一米七五高的史努比FRP公仔直接映入眼簾。

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第4名：7-11X卡娜赫拉

台北威克門市、高雄崛星門市

全球第一家以卡娜赫拉的小動物為主題的超商，在門口就能看到一隻戴著貝雷帽的兔兔立體公仔，可愛到爆（尖叫）。



走進店裡就會立刻被夢幻到不行的用餐區給吸住眼球，有些桌子還設計了不同主題造型的卡娜赫拉的小動物櫥窗，還可以在店裡看到作者親筆簽名板及Kanahei貼圖年份表喔～

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第3名：粉紅糖果屋

台中后糖門市

台中月眉糖廠對面的7-11后糖門市，是全台第一家粉紅夢幻糖果屋小七，萬分粉嫩的糖果屋讓人一看就覺得心情好～

不只有佈滿甜點和糖果的裝潢，連無障礙通道的矮牆都漆成粉紅色，少女走進來完全喜歡到發芬，夢幻感滿滿的裝潢讓人一走進來就徹底被療癒。

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第1名：複合式BIG 7

台北博源門市（全台第一間）、基隆愛六門市、新北大合宜門市、台中鑫廣門市、台中原義門市、台南陽光城門市、台南橋富門市、高雄愛河門市、高雄高昌門市…

台北博源門市重新改裝後，變成全台第一家複合式「Big7」店型，店內不只有首創精品咖啡品牌，還有獨創糖果屋、結合博客來選書複合專區，把小七變大七～

這種複合式的新店型出現後受到消費者歡迎，走一趟「超商」就可以獲得多元滿足，因此繼博源門市後，全台各地也陸續有「大七」出現，有興趣的朋友快點查查離你最近的門市啦！

image source：7-11.com

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年10月07日至2020年10月05日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『全台7-11特殊造型門市』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



