送你一年份龍口粉絲！品牌70年 首推「貪食龍」大挑戰

龍口粉絲70年，早已邁向國際4大洲30餘國，其粉絲、冬粉的好品質造就「久煮不爛」的經典口碑，陪伴台灣人無數歲月。品牌轉身，推出全新CI搶攻「快食」尚，除了新品，還以趣味「貪食龍」數位遊戲周周送「粉絲」。

粉絲的生產技術，早在民國30年代就隨著山東人引進台灣，龍口食品創辦人張養民即是其一，他以所學謀生，也開啟龍口食品的歷史。草創時期，龍口粉絲以陽光曝曬純手工製作，隨著經濟起飛成為50年代家喻戶曉的粉絲代名詞，60年代開始出口拚外匯，走進超市外銷4大洲30餘國。

今年，龍口食品發表全新CI，新LOGO除延續讓人印象深刻的經典龍頭標章，象徵傳承龍口食品堅持的品質與信用外，在線條以簡約俐落的形象呈現，傳達更精進專業的態度。此外，龍呈現富貴祥雲的圖紋，運用圓潤曲線，勾勒創業初期時景日日向榮；而「龍之眼」如畫龍點睛般，傳達龍口充滿智慧與圓融的創造力與遠見。

為了符合不同食代的飲食需求，龍口持續轉型，10年前開發以健康為訴求推出「有機粉絲」，2010年成為第一家通過台灣與歐盟的有機雙認證，目前已經獲得日本、中國、美國有機認證。另將粉絲區別出幾大系列─有機、純粹、久煮、快煮、沖泡，而其中「快煮」與「沖泡」就是近期上市的新風味，主要瞄準年輕消費群，也區隔目前以「乾拌麵」為主的快煮快食料理包市場。

沖泡系列有酸麻粉絲及冬菜粉絲兩種口味，單包售價69元(2份)，沖泡5分鐘，快速可食。快煮系列是以馬鈴薯澱粉加綠豆澱粉製成的產品，適合快煮快熟在家下廚解饞，搭配喜好蔬菜一起快煮5~7分鐘即可，此外，還有即將推出的「總舖師拌寬粉醬炒x鮮蔬」、「煨寬粉老咖哩x海鮮」兩種風味新品。