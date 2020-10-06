狂敷面膜卻效用不大？ 皮膚科醫師揭密2步驟很重要

台灣人最愛的保養方式之一，就是敷面膜，甚至有不少人會天天敷面膜，這也讓面膜銷量持續成長。但不少人發現，即使天天敷面膜，但感覺越來越沒效用，或是發現敷了之後，肌膚狀況也不見改善，到底為什麼呢？皮膚科醫師就解密，敷面膜前後，還要各多一個步驟更有效。

皮膚專科醫師劉承翰提到，在敷面膜前，肌膚上要先加強保濕，可以用一些前導噴霧產品，讓肌膚在之後敷面膜時，能快速吸收，而片狀面膜可以讓肌膚快速吸飽水分與養分，但敷完面膜後，不是保養就結束了，建議還要多一個步驟，也就是封存保養的養分，可以用乳霜類產品來封存養分，不會讓肌膚的養分流失。

台灣面膜品牌提提研新推出「永衡新肌活顏組」，內含面膜舒醒前導噴霧、黑蜂蜜活源新肌生物纖維面膜、永生苔瞬活修復生物纖維面膜、黑蜂蜜活源新肌乳霜。