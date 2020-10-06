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抓「鬼」囉！這些驚悚的鬼甜點 你敢吃下肚嗎？

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
麗緻坊有各型各樣可愛的萬聖節麵包糕點。圖／台北亞都麗緻大飯店提供
麗緻坊有各型各樣可愛的萬聖節麵包糕點。圖／台北亞都麗緻大飯店提供

10月除了接連登場的連續假日，還有重要的萬聖節，多家餐飲業者將10月鎖定為「萬聖月」，各種「黑色幽默」置入餐點，趣味創意讓人不覺莞爾。

來自浪漫義大利的福里安花神餐廳，也以「黯黑南瓜節」為今年的餐點主題，除了最具代表的「南瓜」入菜外，也將義大利經典的菜色如威尼斯墨魚麵、傳統菜餚番紅花燉飯、番茄燉章魚，加入萬聖節的元素並創意大改造。像是帶著一點正派善良的邪惡醇厚濃湯「巫婆南瓜湯」，像極了優雅食人魔「血之微笑」前菜沙拉，菜名驚悚的「黯黑怪蟲麵」、「魔骨燉飯」、「鬼眼燉雞」等。

花神餐廳「黯黑南瓜節」系列菜色即起開賣，除可單點，也有3款套餐組合，優惠7折起，此外，也為萬聖節推出4款限定甜品，包括「黯黑馬卡龍」、「黯黑冰淇淋」、「魔法精靈」、「微笑精靈」等，還可添加蔓越梅汁、柳橙汁或莓果醬，杯緣抹上跳跳糖，自創如同血液般驚悚的「黯黑彈跳杯」。

台北亞都麗緻大飯店10月12日至10月31日也邀請大家來「鬼」混。麗緻坊推出8款造型搞怪吸睛的萬聖主題麵包與甜點，甜點中的「埃及木乃伊」有著完美平衡的滋味；「鬼趣爵士」搞怪大眼吐舌表情，可愛逗趣；「毛根蜘蛛」是有著蜘蛛造型的手指蛋糕，最具萬聖氣氛的提拉米蘇非「牠」莫屬。期間也推出「萬聖1+1」活動，任一萬聖節麵包搭配單片蛋糕，可享優惠價199元。

萬聖節也是南瓜和黑貓的主場，星巴克即日起在全門市推出萬聖檔期，包括聚焦於南瓜風味的咖啡飲品，可愛的黑貓們也眨著大眼神秘現身，以華麗復古或是冷酷的可愛裝扮，化身為包裝食品及各式商品俏皮到來。其中，被譽為星巴克傳奇秋季飲品的「南瓜風味那堤」，至今有16年歷史，每推出必造成轟動，將經典義式濃縮咖啡與牛奶混合，添加南瓜、肉桂、荳蔻、丁香等香氣，濃郁的辛香料與南瓜香氣，特別能感受西洋萬聖的節慶氛圍。

黑貓吸血鬼馬克杯，售價520元。圖／星巴克提供
黑貓吸血鬼馬克杯，售價520元。圖／星巴克提供
黯黑怪蟲麵。圖／福里安花神提供
黯黑怪蟲麵。圖／福里安花神提供
南瓜風味巧克力那堤，售價145元起。圖／星巴克提供
南瓜風味巧克力那堤，售價145元起。圖／星巴克提供
南瓜風味冷萃咖啡，售價145元起。圖／星巴克提供
南瓜風味冷萃咖啡，售價145元起。圖／星巴克提供
驚悚的「血之微笑沙拉」。圖／福里安花神提供
驚悚的「血之微笑沙拉」。圖／福里安花神提供

萬聖節

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