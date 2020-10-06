蟹膏又來了！7-11推「韓國紅雪蟹蟹膏」，還有「老虎堂黑糖厚奶波霸塔」限定開賣

中秋連假過後，國慶3天假期緊接而來，7-ELEVEN將自10月7日起整合實體門市、OPEN POINT App及預購誌推出「日韓泰美食季」主題活動，精選超過30款零食、泡麵及鮮食獨家商品，讓大家在超商也能偽出國，吃到異國美味，其中首推韓國熱賣款的「紅雪蟹蟹膏」，在門市就能買到；7-ELEVEN預購誌也將推出「韓國雪蟹蟹膏」。

在韓國，蟹膏向來有白飯小偷之稱，7-ELEVEN門市新推出的「韓國紅雪蟹蟹膏」是韓國大牌GS25熱賣款，也是到韓國必買的伴手禮，由韓國產地直輸、全程冷藏配送，原價139元，即日起至12月31日嘗鮮特價119元。7-ELEVEN預購誌推出的「韓國雪蟹蟹膏」為2入裝，並附上麻油提味，預購價256元。

另外還有7-ELEVEN門市限定販售的「老虎堂黑糖厚奶波霸塔」、「老虎堂紅茶拿鐵戚風蛋糕」，是老虎堂首度跨界甜點推出的新品，螞蟻人不能錯過，其中「老虎堂黑糖厚奶波霸塔」嚴選老虎堂特調老虎醬，香醇不甜膩，卡士達內餡加上QQ黑糖麻糬，再搭配烘烤塔皮，售價49元；「老虎堂紅茶拿鐵戚風蛋糕」選用老虎堂紅茶特調卡士達內餡，鬆軟戚風蛋糕搭配QQ黑糖麻糬，口感更有層次，售價52元。上述兩款10月7日至11月2日搭配CITY CAFE及指定飲料可省15元。

7-ELEVEN「日韓泰美食季」主題專案架攜手國內外零食大廠，推出一系列獨家創意口味零食，包括可樂果日式麻辣擔擔麵、樂事韓式炒年糕、波的多泰式打拋肉等新奇口味，活動期間指定商品任2件8折、3件77折。7-ELEVEN與KIKI餐飲集團合作推出的獨家聯名商品「KIKI泰式奶茶」9月底上市不到一周就狂銷30萬瓶，使用泰國手標茶葉，並添加煉乳提味，調合出正統泰式奶茶風味，售價38元、10月20日前嘗鮮價35元。