Ferragamo首間男裝快閃店 陳昊森超推的黑色系列這裡也找得到

近期幾乎都在國外開設主題快閃店的義大利奢侈品牌Salvatore Ferragamo,終於又在台灣帶來有趣的主題Pop up Store。這次選在台中新光三越中港店1樓,用滿滿的標誌性Logo布置出一個小天地,即日起至2021年1月31日限時登場!

Ferragamo把整間店櫃的牆面與陳列櫃都用品牌經典的「Gancini」Logo包覆,繁複有趣的視覺效果讓人印象深刻,搭配絲絨材質的芥末黃地毯與沙發更注入一點復古風。在牆面上可見到「Salvatore Ferragamo x Taichung」的LED霓虹燈,不只以年輕活潑的風格點亮整體空間,也更展示出地域限定的特殊感。