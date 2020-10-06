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Ferragamo首間男裝快閃店 陳昊森超推的黑色系列這裡也找得到
近期幾乎都在國外開設主題快閃店的義大利奢侈品牌Salvatore Ferragamo，終於又在台灣帶來有趣的主題Pop up Store。這次選在台中新光三越中港店1樓，用滿滿的標誌性Logo布置出一個小天地，即日起至2021年1月31日限時登場！
Ferragamo把整間店櫃的牆面與陳列櫃都用品牌經典的「Gancini」Logo包覆，繁複有趣的視覺效果讓人印象深刻，搭配絲絨材質的芥末黃地毯與沙發更注入一點復古風。在牆面上可見到「Salvatore Ferragamo x Taichung」的LED霓虹燈，不只以年輕活潑的風格點亮整體空間，也更展示出地域限定的特殊感。
店內所販售的品項包括男性包款、鞋款、各式配件與部分服飾，尤其充滿各式「Gancini」Logo主題的單品像是托特包、休閒鞋、帽子等等，另外像是《刻在你心底的名字》主角陳昊森之前推薦的超熱賣全黑主題Tornabuoni 1927系列和其他單色皮革款商品，也都可以在台中Pop up Store找到。
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