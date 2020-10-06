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Ferragamo首間男裝快閃店 陳昊森超推的黑色系列這裡也找得到

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
Salvatore Ferragamo選在台中新光三越中港店1樓開設快閃店，陳昊森之前推薦的超熱賣全黑主題Tornabuoni 1927系列和其他單色皮革款商品等，都可以在店內找到。圖／聯合報資料照、品牌提供
Salvatore Ferragamo選在台中新光三越中港店1樓開設快閃店，陳昊森之前推薦的超熱賣全黑主題Tornabuoni 1927系列和其他單色皮革款商品等，都可以在店內找到。圖／聯合報資料照、品牌提供

近期幾乎都在國外開設主題快閃店的義大利奢侈品牌Salvatore Ferragamo，終於又在台灣帶來有趣的主題Pop up Store。這次選在台中新光三越中港店1樓，用滿滿的標誌性Logo布置出一個小天地，即日起至2021年1月31日限時登場！

Ferragamo把整間店櫃的牆面與陳列櫃都用品牌經典的「Gancini」Logo包覆，繁複有趣的視覺效果讓人印象深刻，搭配絲絨材質的芥末黃地毯與沙發更注入一點復古風。在牆面上可見到「Salvatore Ferragamo x Taichung」的LED霓虹燈，不只以年輕活潑的風格點亮整體空間，也更展示出地域限定的特殊感。

店內所販售的品項包括男性包款、鞋款、各式配件與部分服飾，尤其充滿各式「Gancini」Logo主題的單品像是托特包、休閒鞋、帽子等等，另外像是《刻在你心底的名字》主角陳昊森之前推薦的超熱賣全黑主題Tornabuoni 1927系列和其他單色皮革款商品，也都可以在台中Pop up Store找到。

ANSON Gancini Monogram 休閒鞋，23,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
ANSON Gancini Monogram 休閒鞋，23,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Gancini Monogram 造型托特包，49,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Gancini Monogram 造型托特包，49,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
STORM 酒紅色拼接小牛皮休閒鞋，23,900
STORM 酒紅色拼接小牛皮休閒鞋，23,900
Salvatore Ferragamo台中新光三越中港店男裝Pop up Store。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo台中新光三越中港店男裝Pop up Store。圖／Salvatore Ferragamo提供
Tornabuoni 1927 黑色尼龍後背包，36,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Tornabuoni 1927 黑色尼龍後背包，36,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo台中新光三越中港店男裝Pop up Store。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo台中新光三越中港店男裝Pop up Store。圖／Salvatore Ferragamo提供
SION Gancini Monogram 涼鞋，21,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
SION Gancini Monogram 涼鞋，21,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
陳昊森之前推薦的超熱賣全黑主題Tornabuoni 1927系列和其他單色皮革款商品，也都可以在台中Pop up Store找到。圖／聯合報資料照
陳昊森之前推薦的超熱賣全黑主題Tornabuoni 1927系列和其他單色皮革款商品，也都可以在台中Pop up Store找到。圖／聯合報資料照
陳昊森之前推薦的超熱賣全黑主題Tornabuoni 1927系列和其他單色皮革款商品，也都可以在台中Pop up Store找到。圖／聯合報資料照
陳昊森之前推薦的超熱賣全黑主題Tornabuoni 1927系列和其他單色皮革款商品，也都可以在台中Pop up Store找到。圖／聯合報資料照
Salvatore Ferragamo台中新光三越中港店男裝Pop up Store。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo台中新光三越中港店男裝Pop up Store。圖／Salvatore Ferragamo提供

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