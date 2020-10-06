「培根雞蛋堡＋冰紅茶」2套100元！摩斯限時優惠

為慶祝雙十連假，摩斯漢堡自即日起推出培根雞蛋堡、藜麥燒肉珍珠堡等多款組合優惠，另外還有人氣飲品「2杯100元」的方案，包括有芒果蒟蒻冰茶、鳳梨蘋果蒟蒻冰茶、青梅蜜桃蒟蒻冰茶等品項可供搭配，為生活增添清涼感。

即日起至10月11日期間，凡至摩斯漢堡點購「培根雞蛋堡＋冰紅茶（L）」，2套原價140元，優惠價100元；1套原價70元，優惠價65元。另外10月12日至10月18日期間，「藜麥燒肉珍珠堡＋冰紅茶（L）」，2套原價230元，優惠價200元；1套原價115元，優惠價110元。點心的「雞腿天婦羅」也快閃回歸，即日起至10月18日期間，單點雞腿天婦羅，即可以10元加購冰紅茶（L）一杯。

除了漢堡套餐的優惠之外，即日起至10月18日期間，也有多款飲品可享「2杯100元」的優惠，包括有芒果蒟蒻冰茶、鳳梨蘋果蒟蒻冰茶、青梅蜜桃蒟蒻冰茶、青梅蜜桃氣泡飲、冰萃甘蔗綠茶、摩斯咖啡（L）、拿鐵咖啡（M）、卡布奇諾（M）、黑糖特調拿鐵咖啡、黑糖特調茶歐蕾、甘蔗摩斯咖啡、甘蔗拿鐵咖啡等多款飲品，供民眾自由搭配。