比員工價便宜！凱撒ITF「聯合住宿券2,500元」買5再送1

出國旅遊尚未解禁，將於10月30日至11月2日在南港展覽館展開的「2020台北國際旅展」成為各大飯店與旅行社搶攻國旅之地。凱撒飯店連鎖今年改變策略，9家飯店僅推出3項商品，並祭出史無前例的超低價聯合住宿券、聯合餐券；10/12起在台北凱撒大飯店官網購物車啟動線上旅展，優惠可以搶先購。

凱撒飯店連鎖於ITF旅展首度推出的「聯合住宿券」，每張2,500元，不但是空前絕後的價格，更祭出買5送1的超狂回饋，等於每晚只要2,083元。憑券可入住今年耗資千萬全新裝修完成的「台北凱撒大飯店」、榮獲2019網路票選北台灣最美飯店「台北凱達大飯店」、後現代美學主義的「凱旋酒店」、體驗芬多精的「阿樹國際旅店」、IG系潮飯店美名的「趣淘漫旅台北」、尖叫飯店之稱的「趣淘漫旅台南」，以及今年6月新開幕以繽紛熱氣球為主題的「趣淘漫旅台東」。

趣淘漫旅品牌還特別加碼，使用兩張券連住兩晚，另贈趣淘漫旅三館通用平日住宿券乙張（期限6個月）。憑2張券可入住城市度假聖地的「板橋凱撒大飯店」與國境之南的度假天堂「墾丁凱撒大飯店」。

往年熱銷的凱撒飯店連鎖聯合餐券套票組，有別過去10張一套的高門檻，今年特別推出「精裝版」每套5張，3,000元的低總價好入手，限量3千套，5.9折起。包括用券可選擇3家CP值破表的吃到飽餐廳：台北凱撒Checkers自助餐廳、台北凱達百宴自助餐廳，以及板橋凱撒朋派自助餐廳，今年增加新選擇─墾丁凱撒蘭苑餐廳。