咖啡乾杯慶國慶！ 丹堤10月10日「飲品買1送1」

迎接雙十國慶3天連假來臨，不少業者紛紛推出優惠活動搶攻商機，力推國慶優惠。丹堤咖啡10/10 (六) 國慶日當天推出「作伙拎嘎逼」買1送1快閃活動，只要在活動當日至全台門市出示FB指定畫面，即可享全系列大杯以上飲品買1送1優惠。

此外，丹堤咖啡另於10/31前推出「再來一杯喜事成雙」活動，全門市咖啡飲品第二杯半價，一次購買兩杯，飲品不限品項，第一杯現場領取，第二杯半價且可跨店寄杯，以價格低的飲品優先折價。

即日起至10/31，還有刮刮樂數位遊戲、植物肉漢堡免費刮，消費者只要進入丹堤官網，即可每天參加刮刮樂遊戲，有機會獲得植物肉漢堡免費兌換券，體驗蔬食新生活。相關資訊可查官網：www.dante.com.tw或至丹堤咖啡FB查詢。