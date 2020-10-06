另類跨界！台北文華東方 X JAMEI CHEN 下午茶快閃

「跨界」不稀奇，飯店下午茶與知名設計師品牌的跨界，能激起五感的哪種新火花？頗值得期待。這是台北文華東方酒店首度攜手國內知名服裝設計品牌陳季敏(Jamei Chen)的創意跨界，即起於JAMEI CHEN全新大安概念店快閃至10月31日，每套兩人份2,980元，每天僅接受限量3組預約。

JAMEI CHEN以「信仰時尚」爲主題，在台北市大安路打造近百坪的全新概念店。此次快閃店的午茶品項，就是以Jamei Chen今年秋冬服裝設計概念─童趣 (Back to the Childhood) 為主軸元素，打造系列有如精品般的美點，包含甜、鹹點各3道，外加文華東方酒店最受歡迎的經典傳統英式司康。

其中，讓甜點控瘋狂的法式甜點馬卡龍，以品牌全新一季深藍色調為外殼靈感，內餡則夾入焦糖奶油與百香果製成的甘納許，最後以Jamei Chen小狗LOGO點綴，小巧可人。鹹點則呼應童年的歡樂時光，像是充滿童趣可愛白氣球造型的「檸檬鴨肝慕斯」，吐司刻畫成小馬造型的「火腿起司三明治」，還有讓人彷如墜入兒時與家人歡度冬日雪景的無憂時光的「椰絲鮮蝦沙拉」。