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巴黎時裝周／三宅一生 結構控玩遊戲 衣服不只是衣服
一場疫情改變了許多事，ISSEY MIYAKE的設計師Satoshi Kondo（近藤悟史）在構思2020秋冬服裝的時候，看著準備運送至巴黎的箱子，意識到龐大的箱子不僅消耗空間、也耗費資源，那一瞬間就誕生了「UNPACK THE COMPACT結構．解構」的2021春夏系列，這也是ISSEY MIYAKE首度以網路形式發表時裝。
近藤悟史以打開包裹並解開其中的物品、 攤開折疊成小尺寸的物件、鬆開捆綁的物品、將物品整齊地捲起……等等瞬間，構思將服裝「壓縮」的創新整合法，運用了捆紮、捲繞、折疊、堆疊和分層等組合，為服裝帶來實用、便利與趣味，也對環境有更多的尊重。透過結構．解構來表現收納的精隨，ISSEY MIYAKE秀上所有服裝的收納結果都成了收藏展覽，不僅是收納也是收藏的藝術價值。
不僅用色繽紛，服裝的發想甚為有趣，例如背心藉由模壓技術和前後拉鍊設計，展現出分為兩半的無縫結構；或是將服裝與袋子整合在一起，選用防水和抗縐特性布料的大衣、斗篷和褲子，摺疊即可轉變成存放和攜帶西裝的袋子；「穿一幅畫」則是將藝術家橫尾忠則（Yokoo Tadanori）對客廳空間的畫作，重現白天與夜晚兩種色彩，以棉布和苧麻混紡的斜紋織物為主，變化出拆解藝術品穿在身上的樂趣。
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