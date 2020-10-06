巴黎時裝周／三宅一生 結構控玩遊戲 衣服不只是衣服

一場疫情改變了許多事，ISSEY MIYAKE的設計師Satoshi Kondo（近藤悟史）在構思2020秋冬服裝的時候，看著準備運送至巴黎的箱子，意識到龐大的箱子不僅消耗空間、也耗費資源，那一瞬間就誕生了「UNPACK THE COMPACT結構．解構」的2021春夏系列，這也是ISSEY MIYAKE首度以網路形式發表時裝。

近藤悟史以打開包裹並解開其中的物品、 攤開折疊成小尺寸的物件、鬆開捆綁的物品、將物品整齊地捲起……等等瞬間，構思將服裝「壓縮」的創新整合法，運用了捆紮、捲繞、折疊、堆疊和分層等組合，為服裝帶來實用、便利與趣味，也對環境有更多的尊重。透過結構．解構來表現收納的精隨，ISSEY MIYAKE秀上所有服裝的收納結果都成了收藏展覽，不僅是收納也是收藏的藝術價值。