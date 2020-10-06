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巴黎時裝周／三宅一生 結構控玩遊戲 衣服不只是衣服

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
秀上所有服裝的收納結果都成了收藏的展覽，不僅是收納也是收藏的藝術價值。圖／ISSEY MIYAKE提供
秀上所有服裝的收納結果都成了收藏的展覽，不僅是收納也是收藏的藝術價值。圖／ISSEY MIYAKE提供

一場疫情改變了許多事，ISSEY MIYAKE的設計師Satoshi Kondo（近藤悟史）在構思2020秋冬服裝的時候，看著準備運送至巴黎的箱子，意識到龐大的箱子不僅消耗空間、也耗費資源，那一瞬間就誕生了「UNPACK THE COMPACT結構．解構」的2021春夏系列，這也是ISSEY MIYAKE首度以網路形式發表時裝。

近藤悟史以打開包裹並解開其中的物品、 攤開折疊成小尺寸的物件、鬆開捆綁的物品、將物品整齊地捲起……等等瞬間，構思將服裝「壓縮」的創新整合法，運用了捆紮、捲繞、折疊、堆疊和分層等組合，為服裝帶來實用、便利與趣味，也對環境有更多的尊重。透過結構．解構來表現收納的精隨，ISSEY MIYAKE秀上所有服裝的收納結果都成了收藏展覽，不僅是收納也是收藏的藝術價值。

不僅用色繽紛，服裝的發想甚為有趣，例如背心藉由模壓技術和前後拉鍊設計，展現出分為兩半的無縫結構；或是將服裝與袋子整合在一起，選用防水和抗縐特性布料的大衣、斗篷和褲子，摺疊即可轉變成存放和攜帶西裝的袋子；「穿一幅畫」則是將藝術家橫尾忠則（Yokoo Tadanori）對客廳空間的畫作，重現白天與夜晚兩種色彩，以棉布和苧麻混紡的斜紋織物為主，變化出拆解藝術品穿在身上的樂趣。

全新的Spongy針織系列是多彩有趣的服裝。圖／ISSEY MIYAKE提供
全新的Spongy針織系列是多彩有趣的服裝。圖／ISSEY MIYAKE提供
本季「結構．解構」的主題概念，蘊含著「收納」的精隨。圖／ISSEY MIYAKE提供
本季「結構．解構」的主題概念，蘊含著「收納」的精隨。圖／ISSEY MIYAKE提供
各式各樣的捆紮、捲繞、折疊、堆疊和分層等等組合打造妙趣橫生的2021春夏系列。圖／ISSEY MIYAKE提供
各式各樣的捆紮、捲繞、折疊、堆疊和分層等等組合打造妙趣橫生的2021春夏系列。圖／ISSEY MIYAKE提供
ISSEY MIYAKE首度以網路方式發表2021春夏系列服裝。圖／ISSEY MIYAKE提供
ISSEY MIYAKE首度以網路方式發表2021春夏系列服裝。圖／ISSEY MIYAKE提供
To Go系列將抗縐防水服裝和袋子整合在一起，讓穿著者經歷穿著、折疊和攜帶的循環。圖／ISSEY MIYAKE提供
To Go系列將抗縐防水服裝和袋子整合在一起，讓穿著者經歷穿著、折疊和攜帶的循環。圖／ISSEY MIYAKE提供
「穿一幅畫」是將藝術品穿在身上的樂趣。圖／ISSEY MIYAKE提供
「穿一幅畫」是將藝術品穿在身上的樂趣。圖／ISSEY MIYAKE提供
Spongy使用棉和聚酯混合的彈性織物，可輕柔包裹身體，又像海綿一樣延展性強。圖／ISSEY MIYAKE提供
Spongy使用棉和聚酯混合的彈性織物，可輕柔包裹身體，又像海綿一樣延展性強。圖／ISSEY MIYAKE提供
服裝帶來實用、便利與趣味的同時，對環境有更多的尊重。圖／ISSEY MIYAKE提供
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