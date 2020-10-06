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不用會踢球也能穿！BALENCIAGA秋冬足球鞋俐落帥氣
曾經帶起時尚圈老爹鞋熱潮的BALENCIAGA，今年秋冬推出展因的足球鞋，有別於老爹鞋的份量感，主打輕便、流線型的足球鞋讓雙腿看起來更顯修長纖細，搭配褲裝裙裝都很好看。
BALENCIAGA Soccer足球鞋以經典的田徑釘鞋為原型，但主要是為了日常穿著而設計的。採用非皮革的啞光技術材料製成，擁有繁複的鞋面縫合技術和往前翻折的彈性鞋舌、圓釘聚氨酯鞋底，呈現經典足球鞋的特色。共有黑色、白色和螢光色等單色配色。除了在官網上發售之外，台灣消費者可以在微風廣場、微風信義等共四家特選店買到。
另一方面，VERSACE也在秋冬打造了全新的Trigreca運動鞋，這雙鞋匯聚多個品牌特色元素，增添更強的識別度。像是從品牌有32年歷史的Greca希臘回紋圖案取材，點綴在立體鞋底、鞋墊和鞋頭飾帶，傳遞大希臘傳統文化之美。鞋身採用水松木「Greca避震系統」為雙足提供舒適承托，同時加高鞋底，可以修飾腿長。鞋面也特別印上米蘭的地理坐標頌揚品牌總部所在地，鞋底也別有巧思，裝飾著立體梅杜莎Medusa圖案細節。
全系列共有黑色、白色、綠色、藍色和紅色，現已於官網和指定專門店獨家發售，11月也會跟零售商ssense.com合作，推出更多顏色的版本。
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