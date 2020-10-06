Samsonite聯手Google讓後背包變聰明 會導航、還能讓人自拍美照

科技生活不就是如此嗎？Samsonite和Google合作，推出智能後背包KONNECT-i，讓智慧穿戴不再只有手表、耳機形式，更能成為外出時不可或缺的幫手。Samsonite讓後背包不僅可以接聽電話、音樂播放、導航，甚至可呼叫Google Assistant數位助理，根本就是貼身秘書一樣。

在兩年前，Jacquard™ by Google科技就已經問世，也隨著時間優化，功能更穩定也強大。因此，世界最大行李袋包品牌Samsonite就與其合作，打造出全新的KONNECT-i後背包，讓使用者透過簡易的手勢，無需隨時查看手機，卻又能掌握各項功能，行動間更無後顧之憂。Samsonite藉由特殊織布，將Jacquard™ by Google縫製在背帶上，並能讓配合藍芽連接手機，只要透過向上刷、向下刷、拍兩下及覆蓋手勢，就能啟用手機的各項功能，包括接聽電話、播放音樂、導航，甚至自拍和喚起智慧助理，不用時時盯著手機，卻能一樣享受便利。

Samsonite和Google合作，打造出全新的KONNECT-i後背包，讓使用者透過簡易的手勢，無需隨時查看手機，卻又能掌握各項功能。圖／Samsonite提供

而全新的KONNECT-i背包，也維持了Samsonite過去一貫的實用主義精神，提供了兩款不同功能取向的設計，單隔層帶有一個垂直拉鍊；另一個是標準雙層，採用橫向拉鍊。背包表層使用但有特氟龍鍍膜的聚酯纖維布料製成，易於清潔保養，同時兼具防潑水的功能，還有著寬敞的內部結構，方便使用收納。不僅如此，兩款後背包都使用了符合人體功學的支撐背帶，而帶襯墊的後面板在長途旅行中能增強背部舒適性並減輕壓力。值得一提的是即使加入了Jacquard™ by Google科技，售價最貴也不到7,000元，享受便利的同時不傷荷包。

Samsonite KONNECT-i雙隔層後背包6,900元。圖／Samsonite提供