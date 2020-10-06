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佳士得線上鐘表專場 賽車傳奇CARROLL SMITH迪通拿上拍
國際拍賣行佳士得（Christie’s）紐約自即日起至10月13日止，於網路上推出「線上鐘表專場：發現時間」（WATCHES ONLINE: DISCOVERING TIME），領銜拍品為曾由賽車界傳奇人物Carroll Smith所擁有的一枚勞力士編號6265的迪通拿計時碼表，估價15萬美元起。
Carroll Smith不僅是賽車手、也是工程師和作家。他曾與Carroll Shelby及福特汽車公司（Ford Motor Company）共同合作促成GT40利曼賽計畫，也就是電影「賽道狂人」（Ford v Ferrari）的主題。他在1966年與1967年間負責監督24利曼賽前賽車的各項準備工作。這枚勞力士迪通拿腕表是由Cuddy Racing賽車團隊送給他的，以感謝他在1973年的SCCA L&M F5000冠軍系列賽中的付出。
除了領銜拍品，其他拍賣亮點包括一枚百達翡麗編號570G的腕表，一枚愛彼的Super VZ。現代表款還有來自朗格（A. Lange & Söhne）的編號704.032 Lange 1 Tourbillon，限量版的雅典表（Ulysse Nardin）Moonstruck，以及多款名牌女性腕表。
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