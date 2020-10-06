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BLACKPINK發新輯 各串流平台推獨家內容抓韓流粉絲目光

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
BLACKPINK日前於Apple Music舉辦全新專輯《THE ALBUM》獨家線上搶聽派對。圖／Apple Music提供
BLACKPINK日前於Apple Music舉辦全新專輯《THE ALBUM》獨家線上搶聽派對。圖／Apple Music提供

出道4年才終於推出第一張正規韓語專輯《THE ALBUM》的BLACKPINK，在此之前僅透過數首單曲，就以高傳唱度、洗腦度的旋律，迅速成為全球知名的K-Pop新世代代表女團。各大影音串流平台也趁勢推出BLACKPINK獨家內容，抓住BLINK（BLACKPINK 粉絲名）的關注。

這次BLACKPINK發行新專輯除了與Apple Music的招牌音樂節目《New Music Daily》合作了一場獨一無二的線上搶聽會之外，也在Spotify平台上的「BLACKPINK presents The Album (Enhanced)」播放清單中加入全新且獨家的內容，包括獨家錄製的影片和播放歌曲時出現的移動視覺效果。在Spotify的獨家影片中，分別呈現每位成員成熟、前衛「黑色」的一面，與甜美、流行的「粉色」的另一面形成鮮明對比，每部影片都讓聽眾感受到BLACKPINK精心設計的雙重風格魅力。

如果想要更了解BLACKPINK，首部原創音樂紀錄片《BLACKPINK: Light Up the Sky》也將在10月14日於Netflix上線，讓全世界粉絲們都能一窺BLACKPINK迅速崛起為超級巨星的歷程。由艾美獎提名導演卡羅琳・蘇（Caroline Suh）掌鏡執導，片中可以看到獨家訪談、未曝光過的畫面，以及搶先揭露新專輯的錄製過程，見證韓流偶像團體所須經歷的高低起伏。

瞄準韓流經濟，遠傳friDay影音也宣布引入時下最流行的K-pop音樂節目，包含《Run.wav》、每週四直播的《M Countdown》，更首度攜手韓國電信業者KT（Korea Telecom），將於10月18日海外獨家直播韓國女團「Lovelyz」演唱會，即日起至10月18日下午3點，粉絲可於遠傳friDay影音官網購票，票價899元，購票觀眾可獲得1組專屬姓名特別票、Lovelyz小卡，每張專屬姓名特別票皆能客製加上自己的姓名，並零時差享受跨國精彩演唱會。

韓國人氣女團「Lovelyz」首場海外售票直播演唱會遠傳friDay影音獨播，10月18日準時開唱。圖／遠傳電信提供
韓國人氣女團「Lovelyz」首場海外售票直播演唱會遠傳friDay影音獨播，10月18日準時開唱。圖／遠傳電信提供
BLACKPINK在Spotify推出最新專輯《THE ALBUM》及獨家影音內容。圖／Spotify提供
BLACKPINK在Spotify推出最新專輯《THE ALBUM》及獨家影音內容。圖／Spotify提供
BLACKPINK首部原創音樂紀錄片《BLACKPINK: Light Up the Sky》將在10月14日於Netflix上線。圖／Netflix提供
BLACKPINK首部原創音樂紀錄片《BLACKPINK: Light Up the Sky》將在10月14日於Netflix上線。圖／Netflix提供

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