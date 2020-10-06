亞泥攜手龐畢度 法式美學進部落

亞洲水泥公司日前再度將法國龐畢度兒童藝術列車開進花蓮，在當地校園間引起熱烈討論，近百名國小學童，共同參與藝術創意發想、體驗水泥手作課程、以及透過數位學習英文，多元豐富的內容，連陪同的老師們都認為，極富教育性，孩子們都收穫滿滿。

亞洲水泥深耕花東美學教育，去年和聯合數位文創攜手，首度引進龐畢度「小小建築師─安藤忠雄工作坊」到花蓮縣秀林鄉；今年則帶來「哇！馬戲團」行動藝術課程，藉由馬戲團元素，讓小朋友體會動態雕塑大師─亞歷山大．考爾德的藝術理念，運用身體的平衡感、和透過光影變化感受三次元空間奧妙，激發孩子們腦部創意，了解藝術無窮魅力。

活動中則搭配水泥手作課程，師生一起製作多肉植物花器，成品都有著獨一無二紋路，小朋友驚呼連連、愛不釋手，也從中了解，水泥除了可以造橋鋪路蓋房子，還有許多貼近生活的想像；另外再到亞泥生態園區，觀察蝴蝶生態，運用平板電腦，學習與大自然相關的英文單字，讓學童在玩樂中吸收知識，更能印象深刻。

亞泥公關經理蔡祐吉表示，和在地部落一起共存共榮、永續發展，是亞泥最重要的事！亞洲水泥花蓮廠首席副廠長陳志賢也提到，與居住在都會區的小朋友相比，原住民學童教育資源相對較少，亞泥花蓮廠會繼續藉由企業力量，縮短偏鄉和城市差距，讓部落的孩子們，也能擁有更具競爭力的未來。