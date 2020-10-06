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忠孝SOGO食力翻新 美食街睽違十年大改裝減齡時髦變身

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
SOGO忠孝館美食街改裝大變身。圖／SOGO提供
SOGO忠孝館美食街改裝大變身。圖／SOGO提供

現在走進台北SOGO忠孝館B1美食街，肯定會感受到整體煥然一新。忠孝SOGO美食街超過10年首度改裝，由於減少同樓層的少女裝品牌，讓美食街餐飲品牌從改裝前的16家，擴增為改裝後的22家，空間與座位數不減反增，走道也更顯開闊。穿透性的空間加上白色與藍綠色等清新配色，加上引進多樣化的話題美食，14家全新登場中有5家百貨首發美食，讓美食街整體風格「減齡、向年輕人接軌」。

SOGO忠孝館店長李景銘表示，美食餐飲雖然客單價較低，但有集客效益，消費者逛街少不了吃吃喝喝，平均可帶動美妝、女裝服飾業績成長一成左右。這回改裝將空間拉出來，坪數從改裝前300坪擴大為400坪，品牌數增加至22家，座位數也增加至340席，品牌通道寬度從原本的3米寬拓寬為3米5，整體來說要讓民眾用餐選擇更多、氛圍更舒適。

SOGO將餐館概念導入美食街，改裝後分為熟食區與輕食區，14家全新登場品牌為盛合屋、小日子、大師兄、廣安階、青田九號、這位泰泰、皇品珍、創盛號。5家百貨首發品牌為雄獅集團旗下百貨新型態店gonnaEXPRESS、金色三麥旗下甜點品牌BAC、咕咕拉麵、Im Pasta、CIAO CIAO悄悄好食。

另外，原本位於二樓的MIOPANE將轉移至美食街專賣貝果，而二樓將導入台灣首家「荷李活茶街」走時髦路線的港式茶餐廳，預計10月22日開幕。SOGO表示，東區有許多港式飲茶，可見相當受歡迎與有高度需求，這回引進的荷李活茶街有別於傳統茶餐廳，整體印象更時尚、文青。

SOGO App推出「E-MENU美食快易點」新功能，率先在忠孝館實施，消費者逛街時可透過App先點餐、結帳，App通知幾分鐘後到店取餐、用餐，讓消費者點餐更有效率。

SOGO忠孝館美食街改裝大變身。記者江佩君／攝影
SOGO忠孝館美食街改裝大變身。記者江佩君／攝影
SOGO忠孝館美食街改裝大變身。記者江佩君／攝影
SOGO忠孝館美食街改裝大變身。記者江佩君／攝影
SOGO忠孝館美食街改裝大變身，改裝後帶動業績成長超過2成。圖／SOGO提供
SOGO忠孝館美食街改裝大變身，改裝後帶動業績成長超過2成。圖／SOGO提供
SOGO忠孝館美食街改裝大變身。圖／SOGO提供
SOGO忠孝館美食街改裝大變身。圖／SOGO提供

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